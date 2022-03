Különleges vendég érkezik havonta egyszer a Somogyi-könyvtárba: egy segítő kutyát látnak itt vendégül. Zéti otthonosabban mozog az intézményben, mint sok látogató, szájában kedvenc plüss figurájával caplat fel a lépcsőn és már veszi is az irányt a gyerekkönyvtári részlegbe. Nem tudják eltántorítani a lelkesedő és őt egyből simogatni akaró kicsik sem, hiszen tudja, hogy most munkahelyére érkezett és nagyon komolyan is veszi feladatát. Egyből megy a játszószobába, ahova ilyenkorra már be van készítve a többi játéka is. Leheveredik és indulhat is a program, vagyis lehet neki mesét olvasni.

Fotó: Frank Yvette

Az ötlet, hogy a hangos olvasást kutyákkal gyakorolják a gyerekek, Amerikából származik. Akiknek ez nehezen megy, sokkal szívesebben produkálja magát négylábú hallgatóság előtt, olyankor kevésbé feszült, így teljesítménye is látványosan javul. Ezért döntött úgy Zéti gazdája, Farkas László, hogy önkéntes munkában felajánlja segítségét.

– A pandémia előtt még édesanyám golden retriever-jével kezdtük ezt a programot, de egy alkalom után félbeszakadt. Mire újra indíthattuk, az az állat nagyon megöregedett, így jobbnak láttuk, hogy Zétivel folytatjuk, mert ő sokkal nyugodtabb – magyarázta a kerekesszékes férfi, akinek a mindennapokban nem csak társa, de segítője is a kutya.

A könyvtár dolgozói külön kis asztalra teszik azokat a könyveket, amelyeket ajánlanak a kicsiknek, hogy Zétinek felolvassák. Természetesen nem a kutya ízlése szerint válogatnak, sokkal inkább azt veszik figyelembe, hogy az olvasási nehézséggel küzdők is boldoguljanak vele. De persze bármit lehet választani a polcokról.

Fotó: Frank Yvette

Farkas Lászlótól megtudtuk, nemrégiben egy fiú például a Toldiból olvasott fel a kutyának. A 10 éves Vass Jázmin inkább lányos mesét választott, két fejezet híján az egész könyvet felolvasta Zétinek. A kutya egy idő után már félig csukott szemmel hallgatta a történetet – mint megtudtuk, ezt már ismerte.

– Nagyon jó volt így olvasni, tényleg úgy éreztem, hogy valaki figyel – lelkendezett a kislány és már most eldöntötte, hogy legközelebb is jön. A programból egyébként az óvodások sincsenek kizárva, ők fejből mesélnek vagy verset mondanak. Volt olyan gyerek korábbi alkalmakon, aki már otthon rajzot készített, hogy aztán arról mondjon el Zétinek egy történetet. A 6 éves Gurzó Lea inkább könyvből mesélt, Szutyok Sári történetét úgyis már kívülről tudta.

– Ebben is van kutya, szóval Zétinek biztosan tetszeni fog – magyarázta, amíg még sorban állt. Lelkesedése pedig semmit nem csökkent később sem. – Szerintem nagyon élvezte. Tökre látszik rajta – csukta össze a történet végén a könyvet. Majd még egy ajándékkal is meglepte a kutyát, az oviból ugyanis elhozott neki egy almát.

A programot minden hónapban megrendezik a Somogyi-könyvtárban, így aki kedvet kapott hozzá, érdemes figyelnie, mikor lesz a következő alkalom.