- Kettős tragédiára is emlékezünk ma, áldozataikért is imádkozunk - mondta Kiss Rigó László a szombati, 18 órás szentmisén a szegedi fogadalmi templomban: a misét a szeged-csanádi megyés püspök celebrálta. 1940 tavaszán a szovjet NKVD emberei 25 ezer lengyel tisztet gyilkoltak meg, akik a Szovjetunió hadifogolytáboraiban raboskodtak, az áldozatok egy részét Katyń erdeiben hantolták el. Április 13. a katyńi áldozatok emléknapja. 2010 április 10-én Smolensk fölött zuhant le az a repülőgép, ami Lech Kacynski lengyel elnököt és kíséretét szállította volna megemlékezni: Smolensket és Katynt 18 kilométer választja el. 96 ember halt meg a szerencsétlenségben.

Katarzyna Ratajczak-Sowa, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetségének ügyvivője és Karol Biernacki, a Lengyel Köztársaság szegedi tiszteletbeli konzulja is részt vett a szentmisén és az azt követő koszorúzáson. - Április 3-án elkezdődött a népirtás - emlékeztetett a tiszteletbeli konzul a keresztnél állva, és beszélt a második katasztrófáról is, aminek, mint kihangsúlyozta, máig nem tudni az okát. A lengyel, majd a magyar himnusz meghallgatása után Katarzyna Ratajczak-Sowa mondott beszédet. Szót ejtett arról, hogy a több mint 25 ezer fogoly elleni bűntett a történelem legnagyobb bűncselekménye volt, amit hadifoglyok ellen követtek el. A nemzetközi törvények védelme alatt álltak, mégis mindannyiukat tarkón lőtték. Az áldozatok a lengyel állam válogatott függetlenségpárti elitjét alkották. - Azért haltak meg, mert nem árulták el Lengyelországot - fogalmazott az ügyvivő, hozzátéve: három magyar áldozata is volt a mészárlásnak. Azért is fontos az utókor számára az emlékezés, hogy ne ismétlődhessen meg egy hasonló tragédia.