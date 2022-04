Az olimpikon a voksolás előtt elmondta, hogy a felesége már reggel szavazott, és most kislányával együtt őt is elkísérte a voksolásra.

A súlyemelő elárulta, hogy amióta szavazhat, az összes voksoláson részt vett. Szerinte a választáson a saját sorsukról döntenek az emberek.

Hozzátette, hogy az ismeretségi köréből is így gondolja szinte mindenki, így ők is szavaznak ma az országgyűlési képviselő választáson, és a népszavazáson is. Nagy Péter 2021-es Európa-bajnokságon összetettben (404 kg) és a két fogásnemben (182 kg, 222 kg) is nyolcadik lett. A tokiói olimpián megnyerte a B-csoport küzdelmeit, összesítésben pedig a 7. helyen végzett (178kg, 218kg, 396 kg).