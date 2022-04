Büszkék vagyunk arra, hogy szervezetünk tagjai között vannak ma is állattartással foglalkozó többgenerációs pásztor­csa­ládok. Szervezetünk egyik bizottságában ők is hallatják a hangjukat, részt vesznek szakmai elveink formálásában. 2019 óta építjük szakmai kapcsolatainkat, amelyek ide vezettek el bennünket. Erdélyben, Brazíliá­ban és idehaza, Magyarországon is több helyen dolgoznak juhászatokban, ménesgazdaság­ban, gulya mellé kihelyezett kutyáink, amelyek felnőttként a tenyészegyedek sorát gyarapítják

Lételemétől megfosztva



Ott sertepertélt a szépen cseperedő kuvasz az elmúlt hetekben szintén a bogárzói Dani tanyán tartott kihelyezett tenyészszemlén. Tenyésztői, Bednárik János és Farkas Mária elérzékenyülve figyelték, ahogy ősi munkaterületén cseperedhet a mostanra 25 kilós pásztor kölyök. Mint azt Bednárik János magyarázta a kuvasz jelenkori megítélése kapcsán: a fajta egykor szerepe és feladata szerint szolgálta tu­­lajdonosait a gazdaságokban, tanyákon. Minden rendben is ment. Ám urbánus környezetben számtalan kuvasz került számára méltatlan helyzetbe, láncon tartva, vagy a telek egy elzárt területére szorítva.



Az őrző-védő szolgálatra született fajta körül megszűnt a tér, az emberrel és a többi állattal való kapcsolat, a család szolgálatának közvetlen lehetősége. Holott lételeme a gazda közelsége, az egész napos feladat. Lássuk be, valamennyi, motivációjától megfosztott állat hátrányára változna hasonló helyzetben

A kuvasz tud bánni az erejével, kifejezetten jól igazodik az emberhez, rendkívül figyelmes, és nagyon jól feltalálja magát különböző élethelyzetekben. Fotó: Karnok Csaba

Eltökélt őrző-védő



Bejárható horizont és tér, motiváció nélkül, inger­sze­gény környezetben a kuvasz erős ön- és tulajdonvédő ösztönei miatt te­­hát előbb-utóbb kitör. Így akarja helyreállítani alapve­­tő szükségleteit. Pontosan eltökéltsége miatt ajánlott az aktív, a mozgalmas, sokszínű életet, természetjárást, az intenzív testi és szellemi tevékenységet kedvelőknek.

A kuvasszal az igazán sikeres együttműködés alapozása a kölcsönös tiszteleten és az ezzel párhuzamos érzelmi kapcsolaton kell alapuljon. Az idő annyiban játszik itt szerepet, amennyiben minden élőlény életében

A kölyök kiskutya még, nincs ellenállása, a junior bontogatja szárnyait, a felnőtt pedig kiteljesedve veszi birtokba erejét, az idős állat, mint minden idős élő­­lény már rögzült szo­ká­sokkal és kevésbé flexibilis alkattal él. Három-négy éves kuvasz érettnek te­­kinthető megfelelő tar­­tási körülmények között. Tud bánni az erejével, és kifejezetten jól igazodik az emberhez, rendkívül figyelmes, és nagyon jól feltalálja magát különböző élethelyzetekben.



Éber és figyelmes kölykök



Tenyésztők esetében is fontos, hogy nagy térben, lehetőleg többedmagukkal, a kölykök is a falka részeként mozoghassanak. A kuvasz óvatos kutya, és ez kölyökkorban is látszik, ideálisan tehát éber, figyelmes, aktív. Tulajdonságainak kö­­rülbelül 50 százalékát a szüleitől genetikai úton hozta, a másik felét pedig tapasztalva szerezte. Az igényes tenyésztő korának megfelelően terheli, engedi tapasztalni a kölyköket.

A születés után az első szopás gyorsasága, erőssége irányadó.

Alapvetően azt szorgalmazza a Hunnia Kuvasz Egyesület, hogy természetes úton keletkezzenek az almok. Mesterséges megtermékenyítést kizárólag akkor látunk szívesen, ha azt a génmentés érdekében alkalmazott helyzetben foganatosítják. A legjobb a természetes szaporodás. A kuvasznál nincs ebből még ma nagy baj, de egyre nő azon kanok száma, amelyek annak ellenére, hogy biológiailag megfelelnek, a párzási aktusban nem tudnak megfelelően részt venni. Kerülendők azok az egyedek személyes véleményem szerint, amelyek nem képesek természetes úton utódokat nemzeni – hangsúlyozta Hajnal Gyöngyi.



A kuvasz a mai világban



A Hunnia Kuvasz Egyesület El­helyezési és Tenyésztői Programjában nemcsak munkakörnyezetbe, de családi és vagyonőrző kutyaként is elhelyez támogatott formában kölyköket, rehabilitált kuvaszokat. Most kezdték meg a harmadik munkaévet, és folyamatosan gyűjtjik a mé­rések eredményeit, a kutyák teljesítményének alakulását, a gazdák elégedettségi mutatóit.

A szatymazi szervezet vezetője szerint a kuvasz nagyszerűen megfelel, mindenki pozitívan csalódik. Arra fontos felhívni a figyelmet, hogy a tenyésztés egy igen nagy odafigyelést, szaktárgyi ismereteket és nem kevés művészi vénát kívánó tevékenység.

Az egy udvarban tartott, találomra egymásra találó két kutya kölykei nem képviselik ezt a minőséget, illetve nem minden fehér színű, nagyobb testű kutya kuvasz. Két származási igazolással rendelkező kuvasz kölyke nem lesz automatikusan minőségi kölyök. A származási igazolás, a nevéből is követke­zően a származást igazolja. A minőséget a kölyök későbbi kor­­ban mutatja fel. Ebben lehet irányadó a tenyésztőszervezeti minősítés.



A népszerűsítés útján



Az utóbbi időben utcára kerülő kuvaszok számáról, a lehetséges okokról Hajnal Gyöngyi úgy fogalmazott:

Személyesen és 2018 óta a Hunnia Kuvasz Egyesület elnökeként évek óta a fajta népszerűsítésén dolgozom. Kétségtelenül sokat értünk el. De aranyszabály, hogy az első lépéseknél a túlzások jönnek fel. A lokálpatriotizmus szülte pátosz fellobbanásszerű. A felelőtlenség, az anyagiak utáni vágy, a hanyagság és az igénytelenség erősen képviselik magukat. Mi is így járunk, aligha tehetünk mást. Azt látom a 2021-es év tanulságai­ból, hogy éppen kezdjük ezeket kicsit magunk mögött hagyni, és lassan beszélhetünk a minőség kérdéséről is. Ettől függetlenül megfigyelhető, hogy tavasztól őszig megnő a fajtamentésnél az örökbefogadások, a tenyésztőnél a kölyökvásárlások száma. Télen pedig az elárvult kuvaszok, kidobott kölykök ideje jön el.