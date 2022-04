Két hete még 15 ezer forintért adtunk egy mázsa kukoricát a terményboltunkban, ma már 18 ezer az ára – mondja Kotogány János. A Mars téri tojás- árustól laikus kérdésünkre megtudjuk, a tojótyúkra nem kell fűteni, vagyis a „vállalkozói” gázár emelkedése nem annyira érinti a szektort. A takarmányon túl a csomagolóanyag is drágult, 40–50 százalékkal ment fel a tálca és a doboz ára egy év alatt.

Négy számjegyű

Néhány hete történelmet írtunk, először kellett 4 számjegy ahhoz, hogy feltüntessük a tojás kilónkénti árát. Amit egyébként senki nem néz – mondja az árus, hozzátéve, szerencsére a vevők megértőek, nem berzenkednek, látják, hogy mindennek megy fel az ára. Ez náluk a standon 40–70 forint közötti tojás darab- árat jelent, kilónként 930–1079 forint a kiírás.

Gyerekkoromban 40 fillér volt egy kifli és 80 fillér, egy forint a tojás, ha most nézzük meg a két árat, akkor a kifli erőteljesebben drágult, de hasonló az eredmény a lángosnál is – mondja Kotogány János.

Háztáji

A standon szépen kifújt fehér lúd- és kacsatojást is árulnak, előttünk vett is egy úr 5-5 darabot, 160, illetve 190 forintos darabáron.Csak addig drága, amíg valaki ki nem próbálja, utána küzd vele, majd feladja és eljön hozzánk megvásárolni a készet, és azt viszi a gyereke az óvodába – jegyzi meg az árus.

A Mars téren sok helyen kínálnak tojást, van igazi termelői is, amin látszik, hogy valóban a kertvégi tyúkólban szedték össze. Előfordul, hogy azt is kiírja az eladó, hogy kapirgálós tyúk tojása. A nénikék bebuszoznak valamelyik Szeged környéki településről, és a friss zöldség mellé tesznek néhány doboz tojást is. Ám 60 forintnál nemigen adják olcsóbban, ha csak nem nagyon apró.

Lesz elég

– A megugró energia- és munkaerő-költségek tovább rontották az ágazat jövedelmezőségét, így 2022 elejére az 550 gazdaság jelentős része már önköltségi szint közelében vagy az alatt működött. Jelenleg legalább 40 forintos termelői ár tudná biztosítani a stabilitást az ágazatban – derül ki az Agroinform március elemzéséből.

Az elmúlt hetekben a madárinfluenza miatt mind Franciaországban, mind Olaszországban jelentős tojótyúkállományt kellett felszámolni, emellett a háború kitörése miatt a korábbi jelentős ukrán tojásimport is akadozik. A csökkenő kínálat miatt a kereskedők immár hajlandóak megfizetni a termelők által kért 40 forintos átlagos árat – nyilatkozta Molnár Györgyi. A Tojásszövetség titkára hozzátette, ez az árszint már biztosítani tudja a hazai gazdaságok megfelelő működését a következő hetekben is, garantálva a húsvéti időszak megfelelő tojáskínálatát.

Évi 240 darab



Magyarországon 2021-ben a regisztrált gazdálkodók össze­sen 1,27 milliárd darab tojást termeltek, mintegy 16 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az egy főre jutó tojásfogyasztásra vonatkozó legfrissebb KSH-adat 2020-as, ebben az évben átlagosan 240 tojást fogyasztott minden állampolgár, nagyjából annyit, mint tíz évvel ezelőtt.