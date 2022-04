Gyengén indul a tavasz. A héten még nem nagyon kell spárgát szedni

– kezdte az öttömösi Tanács Attila, aki a fotó kedvéért gyűjtött össze két marék zöld spárgát. Mert hiába nincs még szezon, munka azért akad: ami az elmúlt két napban megfagyott, vagy elgörbítette a szél, és azért vált eladhatatlanná, azokat le kell szedni. Így is van munka, végig kell járni a közel másfél hektárnyi spárgaföldet. És ezzel már el is mondtuk, mi a baj az idei spárgaszezon kezdetével.



A spárgaföldön



Tavaly április közepén télikabátban, sálban, sapkában álltunk ugyanitt az esőben, Öttömös külterületén, Tanácsék föld­­jén. Most legalább nincs olyan hideg, viszont fúj a szél és száraz a talaj. Öntözni nem lehet, mert az tovább hűti a ho­­mokot. 12-13 foknak kellene lennie a talajhőmérsékletnek.

Vasárnap és hétfőn is fagyott. A magasabb területeken lévő sprága elfagyott, ez úgy a termés harmadát jelenti

– mutatta a sötétebb végű, fagytól elvizesedett spárgát Attila. Azért jó hírek is vannak: munkásból nincs hiány, arra várnak, hogy elkezdhessenek dolgozni.



A konyhában



Két éve, 2020-ban április 8-án már szedtük a spárgát

– lapozott vissza a füzetében házigazdánk.

Tavaly a hideg miatt még ennél is rosszabb volt. Kíváncsi vagyok, hogy ala­­kul majd a szezon, mert az biztos, hogy rosszul indul

– tette hozzá Attila, majd a konyhában felesége, Erika vette át a szót. Vendéglátóink szerint sokan azért félnek a spárgától, mert nem tudnak bánni vele. Nem szabad sajnálni, egy ré­­sze a szemétbe megy. Ott kell letörni a végét, ahol megadja magát, majd krumplihámozó­val körbe kell tisztítani, és már majdnem kész.

Pucolva eltéve, vákuumozva 4-5 napig eláll minőségromlás nélkül. Friss és roppanós marad. A konyhakész állapothoz még az abálás hiányzik. A titok, hogy sós, cukros vízben kell előfőzni a spárgát

– mondta.



A szezon



Magyarországon a spárgaszezon általában április elejétől június elejéig, közepéig tart. Az idén – ahogy tavaly és tavalyelőtt is – a megszokotthoz képest másfél héttel később kezdődhet meg a szedés. A növény a laza, homokos talajt szereti, Csongrád-Csanád megyében meglepő módon Szegváron, 40 aranykoronás fe­­kete földben is termesztik. Halványított spárgát elsősorban Csengele, Ásotthalom, Szeged, Kiskunhalas és Kecskemét környékén termesztenek. Itt a legmegfelelőbbek a talajadottságok és az éghajlati viszonyok.



Az ókorban gyógyító csoda­növényként tartották számon.

A liliomfélék családjába tartozó zöldség nagyon magas vitamin- és ásványianyag-tartalma miatt igen kedvelt növény. Igazi vitaminbomba: A-, B-, C-, E- és K-vitamin is van benne. A B-vitamin-komplexből leginkább folsavban, azaz B9-vitaminban dús, ezért kiváló gyulladáscsökkentő. Nyomelemek és ásványi anyagok is vannak benne: cinket, vasat, mangánt, kalciumot, valamint foszfort tartalmaz, de fehérjében és ros­tokban is gazdag.