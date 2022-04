Két tantermet újítottak fel az Alföldi ASzC Fodor József Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskolában – ezeket kedden adták át a diákoknak. Horváth József főigazgató kiemelte: egy jó iskolához nem elég a jó pedagógusgárda és a jó tanulók, megfelelő tantermek és tanműhelyek is kellenek hozzá.

A Fodor-iskola ebbe az irányba tett most jelentős lépést – mondta. A termek fölött beázott a tető, így a munkálatokat a probléma elhárításával kezdték. Emellett kicserélték az elektromos hálózatot és a padlóburkolatot is, így a már meglehetősen leamortizált helyiségeket gyakorlatilag újjávarázsolták.

A két tantermet egyből egy program helyszínének is használták, itt mutatták be ugyanis az iskola hentes- és húskészítmény készítő, pék és pék-cukrász tanulói azokat a termékeiket, amelyek készítését az iskola által biztosított nemzetközi szakmai gyakorlatokon sajátították el, illetve beszámoltak külföldi tanulmányaik tapasztalatairól is.