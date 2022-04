14:40 Meg kell semmisíteni a választók adatairól szóló pártnyilvántartásokat



Legkésőbb vasárnap 16 óráig meg kell semmisíteniük az országgyűlési választáson induló pártoknak és jelölteknek a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok (választási irodától kapott) adatait. A népszavazási eljárásban a kezdeményező kormány, valamint az Országgyűlésben frakcióval jelentkező pártok igényelhették az adatokat.



Nem kérdezhetik meg a szavazatszámláló bizottságok, hogy mindkét szavazólapot kéri-e a választó



A szavazatszámláló bizottságoknak a névjegyzék aláíratását és a szavazólapok kiadását mindkét választástípusban semlegesen kell megtenniük - közölte a Nemzeti Választási Iroda vasárnap.



Több szavazókörben is előfordult ugyanis, hogy a szavazatszámláló bizottságok megkérdezték a választópolgárt, mindkét választás - az országgyűlési és a népszavazási - szavazólapját fel kívánják-e venni.



Az NVI felhívta a jegyzők figyelmét: a szavazatszámláló bizottságoknak kérés nélkül kell biztosítaniuk a választópolgároknak, hogy mindkét választástípus névjegyzéki rovatát aláírhassák.

14:30 Leadta szavazatát Petrovics Kálmán

Fotó: Karnok Csaba

14:23 Ez a legkisebb és a legnagyobb szavazókör



A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a legkevesebben Debrétén (11 helybéli és négy átjelentkezéssel szavazó), míg a legtöbben Budapest 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében (6139 átjelentkező) szavazhatnak.

13:50 Csongrád-Csanád megyében 40,82 szavazásra jogosult állampolgár tette le a voksát 13 óráig.

Forrás: NVI

13:47 Kevesebben szavaztak 13 óráig mint 4 évvel ezelőtt

Országosan a választásra jogosultak 40,01 százaléka, 3 078 029 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 42,32 százalék voksolt 13 óráig.



A fővárosban a szavazók 42,70 százaléka, 547 276 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.

13:21 - Novák Katalin is leadta szavazatát



Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is leadta szavazatát az először szavazó fiával, Veres Ádámmal a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.













13:19 Szegeden leszavazott Gyuris László mestercukrász

Fotó: Frank Yvette

13:11 Negyed órán belül ki kell érnie a rendőrnek a szavazóhelyiséghez



A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.

Forrás: MTI/Bruzák Noémi

12:15 - A szavazatszámláló bizottság tagjai nem használhatnak adatrögzítésre alkalmas eszközöket a szavazás alatt





A 10 243 szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazóhelyiségben, a szavazás alatt csak a hivatalos választási iratokat és a helyi választási irodától kapott tollat használhatják. Más adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt (mint például a mobiltelefont, papírt, egyéb tollat vagy ceruzát, diktafont, laptopot) nem használhatnak.





Aki rászorul, segítséget vehet igénybe a szavazáshoz





Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét veheti igénybe.



A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 250 választópolgár igényelt szavazósablont.

12:03- 11 órai országos adatok

Országosan a választásra jogosultak 25,77 százaléka, 1 982 937 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt pedig 29,93 százalék voksolt 11 óráig.





A fővárosban a szavazók 25,01 százaléka, 320 505 választópolgár adta le szavazatát 11 óráig.

11:58 - Nagy a szavazókedv Csongrád-Csanádban

Csongrád- Csanád megyében a szavazók 26,85 százaléka járult az urnák elé délelőtt 11 óráig. Ez 86 138 főt jelent. A megye nagyobb városai közül Szegeden 23,23 százalék, Hódmezővásárhelyen 32,81 százalék, Makón 30,13 százalék, Csongrádon 29, 40 százalék, Szentesen pedig 31,16 százalék szavazott.

11:33 - Kiss Máté, először szavazott

- A baráti társaságomban is sokat beszéltünk a választásról, így mindannyian elmegyünk szavazni. Szerintem mindenkinek fontos kell, hogy legyen, hogy maga döntsön a saját jövőjéről - mondta Kiss Máté Csongrádon.

Fotó: Majzik Attila

11:24 Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot







10:52 - Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal



Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson.

Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:23 Sorok a Tömörkény-gimnáziumban



Sokan állnak sorba, de gördülékenyen megy a szavazás a Tömörkény-gimnáziumban, ahol az átjelentkezettek adhatják le voksaikat. Beszéltünk Budapestről és Győrből érkezett választókkal is, mindannyian fontosnak tartják a mostani voksolást.

Itt nézheti meg a helyszínen készült galériánkat.

Nagy Péter súlyemelő olimpikon is itt adta le szavazatát. Bevallása szerint még egyetlen szavazást sem hagyott ki.

Fotó: Frank Yvette

10:10 -Szavazott Szenti Tibor

Hódmezővásárhely Széchenyi-díjas néprajzkutatója vasárnap reggel szokás szerint a templomban kezdte a napot, majd feleségével, Csilla asszonnyal a Szent István úti iskolába mentek, hogy leadják a szavazatukat.

Szenti Tibort út közben többen megállították, hogy személyesen is gratuláljanak a magas rangú állami elismeréséhez.

- Nagyon fontosnak tartom a szavazást, hiszen a jövőnket alapozzuk meg azzal, hogy milyen parlamentet választunk. A rendszerváltozás óta sohasem hagytam ki egyetlen szavazást sem. A családtagjaimmal sokat beszéltünk a választásról, nálunk nem kérdés, hogy kire szavazunk. Az ember önmagának, a családjának és a társadalomnak is tartozik azzal, hogy részt vesz a választáson.

Fotó: Kovács Erika

10:05 - Csák László népzenész is szavazott Csongrádon



- Mindig részt szoktam venni a választáson. Azért tartom fontosnak, hogy elmenjek szavazni, mert saját magam szeretnék dönteni az ország dolgairól, nem bízom másra a döntést - fejtette ki.

Fotó: Majzik Attila

10:02 Ennyien mentek el szavazni 9-ig



Országosan a választásra jogosultak 10,31 százaléka, 793 219 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig.

Részletes részvételi adatok ITT.

Forrás: MTI

9:55 - Több mint 11 százalék szavazott a megyében

A Nemzeti Választási Iroda közzétette a 9 órai részvételi adatokat. Ezek szerint Csongrád-Csanád megyében 11,13 százalék ment el szavazni.

Forrás: NVI

9:22 - 1,87 százalék töltötte ki a megyében a népszavazási kérdőívet

A gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,79 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Csongrád-Csanád megyében a szavazók 1,87 százaléka, vagyis 6 010 szavazó adta le voksát a népszavazási kérdések kapcsán.

9:15- Orbán Viktor már szavazott



Orbán Viktor miniszterelnök feleségével, Lévai Anikóval együtt szavazott a budapesti 18. választókerület 53. szavazókörében, a Zugligeti úti iskolában.

A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát.

Hogy még mit mondott a miniszterelnök, arról bővebben ITT olvashat!

Fotó: Csudai Sándor/Origo

9:12- Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről



A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is.



A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.



A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.



A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.



Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.



A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.



Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.



Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.

08:40- Első részvételi adatok Csongrád-Csanád megyéből

A Nemzeti Választási Iroda adati szerint Csongrád-Csanád megyében 7 óráig a szavazók 1,90 százaléka járult az urnák elé.

Eddig a legtöbben, mintegy 2,50 zázalék a Csongrád-Csanád megyei 4. számú országgyűlési egyéni választókerületben adták le szavazatukat.

Mint tudjuk, ez az a választókerület, ahol Lázár János és Márki-Zay Péter is jelöltette magát.

Forrás: NVI

08:34 - 1,82 százalék szavazott 7 óráig

Az első részvételi adatok szerint 7 órakor a részvételi arány 1,82 százalék.

8.30 - Szavazott a makói borlovag

Korán reggel adta le szavazatát a Szikszai György Református Általános Iskola épületében működő szavazókörben Makó borlovagja, Sarró Mihály, a helyi Bruder János Kertbarát Kör elnöke. Azt mondta, mindenképp élni akart a voksolás jogával.

- Ez fontos, hiszen így én is hozzá tudok szólni a végeredményhez. Egy szavazat is számít! - mondta, miután az urnába helyezte a borítékot.

Fotó: Szabó Imre

8:19 - Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket



Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat.



Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).



A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is.



Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

07:45 Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni



Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.



A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.



A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.



Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben.



Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.



A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

07:02 Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás



Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője.



Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 243 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.



Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.



A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

6:00 Országszerte megnyitottak a szavazókörök

A Magyarország területén urnákhoz járulók mellett 145 külképviseleten 65 ezer választópolgár adhatja le voksát, 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.





A szavazatszámláló bizottságok először az országgyűlési választás szavazólapjait számlálják össze, így



az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.



Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerületben összesen 663 egyéni jelölt indult) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az utóbbi íven leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján az országos listáról 93 képviselői helyet osztanak szét, így jut mandátumhoz az összesen 199 országgyűlési képviselő.





Tizenkét nemzetiség több mint 41 ezer választója azonban - akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson - nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat.





A külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.





Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de egy másik településén élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt csaknem 158 ezren jelezték előre. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.





Az országos pártlistára levélben szavazhat az a 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük közel 220 ezren már leadták szavazatukat vagy postán juttatva vissza, vagy a külképviseleteken.





A szintén ma tartott gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése úgy szól: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”





A szavazással kapcsolatos praktikus tudnivalókról szóló cikkünket IDE KATTINTVA éri el.