Hagyományteremtő céllal szerveztük meg ezt a programot. Lehetőséget szeretnénk biztosítani ahhoz, hogy a gyerekek megismerjék az iskolák képzési kínálatát, a leendő oktatókat. A diákoknak csak arra a belső csengőre kell figyelniük, ami akkor szólal meg, ha valamelyik szakma megfogja őket – magyarázta Tornyi-Molnár Zoltán, a Hódmezővásárhelyi Szakképző Centrum főigazgató-helyettese.

Az Ifjúsági Házban tartott pályaorientációs rendezvényen széles kínálatból válogathattak az iskolások, a szakképzési centrum három intézménye, a Pollák Antal Technikum, a Boros Sámuel Technikum és a Zsoldos Ferenc Technikum is látványos standokon tárta a diákok elé képzéseiket: többek közt alfa-robot irányítást, interaktív számítógép-hálózat bemutatást, újraélesztést, sminktanácsadást, vércukorszint vizsgálatot és vérnyomásmérést, illetve hegesztő szimulátort is láthattak és próbálhattak ki a gyerekek.

A szentesi technikumok olyan széleskörű szakmai képzést kínálnak a diákoknak, ami nagy mértékben lefedi a hazánkban tanulható szakmákat. A Cégek Piacán megmutathatják magukat a szakképzésben dolgozó intézmények és azok a vállalkozások, amelyekkel szoros szakmai kapcsolatban vagyunk. Egy ilyen nap lehetőség az iskolásoknak a jó döntés meghozatalához – fogalmazott Kovács Attila, a Pollák technikum igazgatója.

A rendezvényen az iskolák és a cégek mellett a rendőrség és a honvédség is képviselte magát, az egyik diáknak épp az utóbbi keltette fel az érdeklődését. Nekem a katonai rész tetszett a legjobban, mert én is katona szeretnék lenni, ezt már rég eldöntöttem. Az idősebbik bátyám is katonaként szolgál, miatta is szeretném ezt a pályát választani – számolt be Lakatos Noel, a Klauzál Gábor Általános Iskola diákja.