Ameddig sáros volt az út, rengeteget szenvedtem a közlekedéssel – mondta a kövegyi Árpád utcában lakó Mészáros Ferenc. Az ő háza az utolsó az utcában, úgyhogy neki kellett a legtöbbet küzdenie a rossz úttal.

Most csak felpattanok a biciklire, és bármikor elmehetek mondjuk az unokáimat meglátogatni. Nagyon jó, hogy végre kész az aszfaltozás – tette hozzá.



Kövegyen most ért véget az Árpád és a József Attila utca még burkolat nélküli, összesen 600 méternyi szakaszainak felújítása, aszfaltozása. Mint röviden már megírtuk, a beruházásra az önkormányzat a Magyar Falu program egyik pályázatán nyert összesen 31,8 millió forintot. A munkát a Fehér & Fehér Útépítő Kft. végezte el – apróbb utólagos javításokat leszámítva már készen vannak, a hivatalos műszaki átadásra csütörtökön kerül sor. Mindez azért különösen érdekes, mert ezt követően Kövegyen, a megye legkisebb fa­­lujában már nem lesz szilárd burkolat nélküli út.



Ráadásul valamennyi út új építésű, ezért jó állapotúak, javításra sem szorulnak – mondta a falu polgármestere, Galgóczkiné Krobák Mária. Mint megtudtuk, a falu vezetésének feltett szándéka volt, hogy amilyen hamar lehet, minden utcát leburkolnak, és ennek érdekében több-kevesebb sikerrel pályáztak is rendszeresen. Saját forrásból természetesen nem tudták volna ezt a problémát megoldani, hiszen a falu pályázati támogatások nélküli költségvetése évi 22-26 millió szokott lenni – azaz kevesebb, mint amennyibe a mostani két utcaszakasz aszfaltozása került.

Nekünk különösen nagy segítség a Magyar Falu program, hiszen az itteni kiírásokra önerő nélkül lehet jelentkezni, és előfinanszírozásról sem kell gondoskodnunk – közölte Galgóczkiné.



Persze azt is lehet mondani, hogy amekkora hátrány a falu kicsinysége, akkora előny is egyben, legalábbis az útépítések szempontjából. Kövegyen ugyanis mindössze 10 utca van, plusz a főút, a Kossuth utca, amelyik majdnem mindegyik utcát kettészeli – ennek fenntartója a Magyar Közút Nzrt. A polgármester bízik abban, a jó állapotú utak is vonzerőt jelentenek a fiatalok számára, és egyre többen költöznek be, alapítanak itt családot.

Sok nálunk az eladó üres telek, az autópálya pedig alig 10 percnyire van – igyekszik fokozni az érdeklődést. Azt, hogy immár a falu összes útja szilárd, természetesen meg is fogják ünnepelni, méghozzá az áprilisi családi napon.