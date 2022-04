Egy-egy értékesített ötméteressel kezdődött a harmadik negyed, majd Gaszt már háromra növelte a vendégek előnyét, 4–7. Közeledett a negyed hajrája, viszont az olló nem szűkült, Lakatos bombája után kétgólos hátrányt kellett ledolgoznia a Szegednek az utolsó nyolc percben.

Három perc után ezt meg is tette, Kürti vágta be az ötöst, 8–8-ról kezdődhetett minden elölről. Molnár védései után befagyott az eredményjelző, az utolsó percben emberelőnyt kapott a Szeged, időt is kértek a hazaiak. Kimaradt a fór, Kolozsi viszont nagy gólt lőtt a túloldalon. Egy támadásnyi ideje maradt a Szegednek, Molnár kapus is felment támadni: Bóbis pedig ikszre mentette a meccset, jöhettek az ötméteresek.

A büntetőkre Gyapjas jött a szegedi kapuba, ő pedig kifogott a pécsieken, hiszen négy ötösből csak egyet dobtak be: drámai izgalmak után szerezte meg a hetedik helyet a Szegedi VE!

Kiss Csaba: Az egész éves teljesítményünk alapján megérdemeltük a hetedik helyet, a mai meccs alapján viszont nem. Az elején azt gondoltuk, hogy nem akarja ledolgozni ellenfelünk a hátrányát, és későn ébredtünk. Felemás érzések vannak bennem, mert boldog vagyok a hetedik hely miatt, de néhány játékoson fáradtságot, dekoncentráltságot láttam.

Szegedi VE–Pécs 9–9 (2–1, 1–4, 3–3, 3–1) - Ötméteresekkel 3–1



Férfi vízilabda OB I., rájátszás a 7. helyért. 1. meccs. Szeged, Tiszavirág sportuszoda, 300 néző. Vezette: Petik, Kollár.

Szeged: Molnár D. – Bóbis 1, Kürti 2, Vékony, Sánta 2, Kardos, Lakatos 2. Csere: Gyapjas (kapus), Baj 2, Boros 3, Tóth Gy., Mekkel, Horváth Zs., Hajdu. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Pécs: Józsa – Keresztúri 2, Gál D. 1, Reisz, Csacsovszky A. 1, Kolozsi 1, Csorba. Csere: Almási 1, Gaszt 3, Kókai, Némethy, Aranyi, Oltean 1. Vezetőedző: Török Viktor.

Gól – emberelőnyből: 10/4, ill. 8/2.

Gól – ötméteresből: 3/2, ill. 1/1.

Az egyik fél hetedik pontjáért tartó párharc végeredménye: 9–0 a Szegednek.