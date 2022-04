Máig sokan emlékeznek Zsuzsira, az Ász Söröző pultján innen üldögélő régi törzsvendégek gyakorta emlegetik. Fia, Varró Gábor mellette tanulta ki a szakmát, azt mesélte, édesanyja szellemiségét követi és várja el most is kollégáitól. Elvileg nincs nagy titok, figyelni kell a vendégre, jó szóval fogadni, mégis a vendéglátás különleges fűszerei ezek.

Az a jó, ha alighogy belép a vendég az ajtón, máris koppan a pohár a pulton kedvenc italával – magyarázta Gábor, a piac árusító pultjai mögött megbújó hely jelenlegi tulajdonosa annak apropóján, hogy a Délmagyarország Törzshely-szavazásán község kategóriában magasan az Ász Söröző nyert. A főállásban gépkezelő operátorként Csongrádon dolgozó Gábor már 8-10 évesen elhatározta, hogy egyszer kocsmáros lesz. Indíttatására nem emlékszik tisztán, csak az érzésre, hogy biztos volt döntésében.

Emlegettük, hogy az 1990-es években egész Magyarországon Szegváron működött a legtöbb kocsma a lakosság számához mérten. Tizenhatot számlált össze gyorsan Gábor az akkori talán 5-6 ezres lakosságszámhoz. Most talán kilenc, ha működik, de még ez sem kevés. Szóba kerültek az egykori Orosházáról induló diszkójáratok a kétezres évek elejéről. A három zenés szórakozóhely csordultig telt meg hétvégenként, ahogy Gábor mondta: nem oda jártál, ahová szerettél volna, hanem ahová befértél.

Az a jó, ha belép a vendég és koppan a pulton a pohár a kedvenc italával. Fotó: Török János

Beszélgetésünk rendre visszakanyarodott édesanyjához, aki még nagy betegen is folytatta a munkát. Nem szükségszerűségből, ez volt az élete. A közvetlen asszony valahogy értett a vendégek nyelvén, szinte észrevétlen megnyíltak előtte. Tőle vette át a kocsma üzemeltetését Angliából két év után hazatérő fia, Gábor.

Mozgalmas napokon az éjszakai műszakra az Ász Sörözőben virrad a reggel; takarításnyi időre zárnak be, a váltás már áll a pultba. A fiatal tulajdonos látja, nagyon fordult mostanra a világ, változnak az igények, de a figyelmesség és közvetlenség továbbra is viszik előre a boltot. Külön helyiségben van biliárd, megint egy másikban a darts, onnan egy ajtónyitásnyira a most még vendégek nélkül árválkodó, kellemesebb időjárásra várakozó kerthelyiség. Gábor az idei nyári szezonra programsorozattal készül: május 21-én a söröző előtti placcon helyi fellépők zenélnek, onnantól havonta további egy koncertet biztosan tervez.

Az Ász Sörözőben Marsovszki Dániel a fiatal üzemeltető jobbkeze, Fejős Gábor pultos kolléga, Puskás Bence és Szegedi Renáta beugrósként segítik a csapatot.