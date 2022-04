Két nemzetközi sztárral és harminc hazai kedvenccel bővült az idei Szegedi Ifjúsági Napok zenei felhozatala. A szervezők bejelentették: koncertet ad a nyárzáró szegedi fesztiválon A7S és a Russkaja zenekar is.

A hazai zenekarok és előadók közt pedig a most bejelentett csomagban ott van többek között a Halott Pénz, a Magna Cum Laude, a Margaret Island, a Nemazalány x Sofi, a New Level Empire, Paulina, The Biebers, a Vad Fruttik, Bruno & Spacc, Ganxsta Zolee és a Kartel és G.W.M. is. Mostantól már a napi bontás is elérhető a www.szin.org -on, eszerint – nemzetközi sztárokat tekintve – szerdán Rag'n'Bone Man és a Russkaja indít, csütörtökön jön majd Tom Grennan, pénteken Alle Farben és a most bejelentett A7S lép színpadra, szombatra pedig érkezik Jason Derulo és természetesen minden nap a hazai zenei élvonal legjobbjai.

A SZIN-re a napijegy 12.900 forint. A 10 év alattiaknak nem kell belépő és a 10-15 éves fiatalok egy rendkívül kedvezményes, 6.990 forintos belépővel élhetik át első fesztiválélményüket. Már kempingjegy is kapható, 2.800 Ft-ért és elérhető a SZIN+ csomag, amivel - az alapjegy mellé váltott kiegészítő ellenében -különböző ajándékok és szolgáltatások járnak.