A közelmúltban több olvasói megkeresést is kaptunk annak kapcsán, hogy ráférne a fejlesztés a Búvár-tóra és környékére, mert annak jelenlegi állapota szerintük felháborító látvány. Úgy vélik, hogy a Vér-tó környéke szép és rendezett lett, de a Búvár-tó egyre elhanyagoltabb, pedig a nádas levágása, karbantartása nem lenne nagy dolog.



Olvasóink szerint egy sétányt is érdemes lenne ott kialakítani sok paddal, hiszen szabadidejükben sokan tennének ott egy sétát, ráadásul a Szeged Plaza éttermeinek teraszáról lepillantva is sokkal szebb látvány tárulkozna a vásárlók elé.



Éppen ezért megkerestük az önkormányzatot, ahol arról érdeklődtünk, hogy terveznek-e felújításokat a tónál, és ha igen, mikorra várható a beruházás kezdete. Válaszukban azt írták, hogy a Búvár-tó és környezetének rekonstrukcióját az önkormányzat európai uniós forrásból kívánja megvalósítani, de a magyar kormány egyelőre nem tudott megállapodást kötni az Európai Bizottsággal a hazánknak, így az egyes településeknek tervezett uniós források felhasználásáról.



Hozzátették, ennek következtében nem ismert, hogy a végleges pályázati felhívás mikor, milyen tartalommal jelenik meg, illetve az sem, hogy a projekttervet tartalmazó támogatási kérelem mikor nyújtható be és mikor kezdődhet el az érdemi munka a projekt előkészítése érdekében. Kitértek arra is, hogy a tervezést is magában foglaló projekt előkészítési szakasza, amely az építési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárásáig tart, megközelítőleg két és fél évet vesz majd igénybe.



Olvasóink szerint azonban évek óta csúnya a Szeged Plaza mögötti tó környéke, tehát már korábban időszerű lett volna költeni a területre. Közben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közelmúltban arról beszélt, hogy csakis a bizottságon múlik, mikor írják alá a megállapodást, hazánk készen áll rá.