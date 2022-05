Csongrád-Csanád megyeAz időjárási szélsőségek előrejelzése nem egyszerű feladat.

Fontos azonban felkészül­nünk ezekre, hogy a valószínűsíthető, szélsőséges időjárási események okozta károkat mérsékelni tudjuk – mondta Péliné Németh Csilla, a Magyar Honvédség meteorológus fő­tisztje a MABISZ lakásbizottsági ülésén.

A gyakoribbá váló extrém időjárási események az egyének mindennapi életére, a társadalomra, a gazdaságra, vagyis az élet- és vagyonbiztonságra is hatást gyakorolnak. Ilyen eseménynek számítanak a hő- és hideghullámok, fagykárok, de a ilyen az aszály, az áradás, a villámárvíz, az erős és viharos szél, az intenzív csapadék, jégeső, havazás, hófúvás, homokvihar vagy a tartós szárazság is.

A 0,9 fokos globális átlaghoz képest hazánkban erőteljesebben, 1,3 Celsius-fokkal növekedett az átlaghőmérséklet 1901 és 2017 között. Ezzel egy időben a hőmérsékleti szélsőségek is gyakoribbá váltak. A hőhullámos napok száma az ország középső és dél-alföldi területein 1981 óta több mint két héttel növekedett.

Az éghajlati modelleredmények alapján az ország keleti és déli területein kell nagyobb mértékű melegedéssel számolni. A fagyos napok száma csökkenni, a nyári és a hőhullámos napok előfordulása növekedni fog – az évszázad végére már kétszer annyi nyári nap lesz, mint az 1961– 1990 közötti időszakban.

Szintén komoly károkat okozhatnak a csapadékszélsőségek. Az évszázad eleje óta a tavaszi és őszi csapadékösszeg jelentősen csökkent, ugyanakkor a nyári intenzívebbé vált. Ez az aszálykárokat kevéssé képes enyhíteni, hiszen a hirtelen lehulló, nagy mennyiségű csapadék jelentős hányada a lefolyást növeli csupán. Az utóbbi években igen nagy kilengések voltak tapasztalhatók, akár adott éven belül is. A jövőben a nyár egyértelműen melegebb lesz, és a térben és időben egyenlőtlen, intenzív csapadékhullás nem enyhíti a szárazságot.

A jövőben várhatóan növekszik az extrém szélsebességgel járó viharok gyakorisága és intenzitása. Az idei első ne­gyedév jelentős volt természeti káraktivitásában: Nyugat- és Közép-Európán számos viharciklon – Dudley/Ylenia, Eunice/Zeynep, Franklin/Antonia, Ma­­lik – söpört végig.

De nemcsak az erős szél okozhat problémát, hanem a szélcsend is. A kis szélsebességű napok száma emelkedni fog, ami elősegíti a ködképződést, a légszennyező anyagok feldúsulását, de akár a fagykárokat is növelheti, negatív hatást gyakorolva a közlekedésre is.