Hétévesen kezdett néptáncot tanulni Kiss Róbert, ám korántsem vezetett egyenes út számára hivatása felé. A műszaki szakközépiskola elvégzése után a határőrséghez jelentkezett.

A néptánc hobbi volt számomra, színházba se gyakran jártam. 18 éves voltam, és már beadtam a jelentkezésemet határőrnek. Egy jó barátom az ExperiDance társulatban táncolt, egyedül onnan tudtam, hogy létezik olyan, hogy profi táncművész. Egy hirtelen ötlettől vezérelve beadtam a jelentkezésemet egy művészeti iskolába is. Onnan hamarabb jött a behívó a felvételire, mint a határőrségtől. Elmentem, és annyira megtetszett, hogy ott ragadtam – mesélte lapunknak a táncművész, majd hozzátette, immár el sem tudná képzelni az életét tánc nélkül, ami a kezdeti hobbiból valódi hivatássá ért benne.

A Szolnoki Szigligeti Színház, a kecskeméti Katona József Színház, a fővárosi Közép-Európa Táncszínház, majd az egri Gárdonyi Géza Színház után Juronics Tamás, a Szegedi Kortárs Balett Kossuth-díjas művészeti vezetője a társulatba hívta, amelynek immár tíz esztendeje oszlopos tagja.

Nagy álmom volt idekerülni. A Szegedi Kortárs Balett ars poeticája közel áll hozzám, szeretem, hogy nem egyfajta sémát követünk, minden évad változatos. Megtaláltam Szegeden a helyem – közölte.

Kimagasló előadóművészi tevékenysége elismeréseként nemzeti ünnepünkön állami kitüntetéssel, Magyar Ezüst Ér­demkereszttel méltatták.

Nem számítottam a díjra, és arra sem, hogy Pataki András igazgató és Juronics Tamás művészeti vezető jelölni fog. Nagyon meglepett, és felettébb meghatódtam, óriási megtiszteltetés ez számomra – fejtette ki. Az országos elismerést hamarosan talán egy szegedi kitüntetés is követheti, ugyanis Kiss Róbertet is jelölték a Szegedi Nemzeti Színház közönségdíjára, a Dömötör-díjra.

Izgatottan várom az eredményt, ami éppen egy hét múlva derül majd ki a díjátadó gálán. Nagyon jólesne, és boldog lennék, ha megkaphatnám, hiszen az azt jelentené, hogy a nézők kedvelnek – mondta.

A városi kitüntetésre a Danza című produkcióban nyújtott alakításaiért jelölték. A kétfelvonásos est mindkét produkcióját egy-egy olasz koreográfus álmodta meg.

Az első, Elégia című rész líraibb hangvételű, szép és könnyed, az érzelmekre helyezi a hangsúlyt. A második, Örökség című darabot egy francia dráma ihlette, tánctechnikailag és az általam megformált karakter szempontjából is nagyon közel áll hozzám. Pahiquialt alakítom benne, aki apja halála után megörökli a családi vagyont. Konfliktusban áll az édesanyjával, aki sosem szerette, a szerelmével, akit talán ő nem szeret eléggé, a legjobb barátjáról pedig kiderül, hogy a barátságnál többet érez iránta. Prózai monológom is van benne, amitől először kicsit megijedtem, de most már nagyon élvezem. Nem rögzített szöveget mondok, minden előadás más és más, sodor magával a cselekmény, nagyon izgalmas kihívás – részletezte a táncművész.