A REÖK előtti Magyar Ede téren hirdette meg következő évadának műsorát a Szegedi Nemzeti Színház pénteken.

Egy színház műsorkínálata és előadásai meghatározzák az adott város szellemi, kulturális identitását is, valamint hatással lehetnek nézőire és formálhatják látásmódjukat. Mi erre törekszünk, és olyan tartalmat kínálunk, amely kérdésfeltevésekre ösztönöz, beindítja a fantáziát, az igazságérzetet, a könnycsatornák termelését vagy épp megmozgatja a rekeszizmokat

– mondta Barnák László főigazgató, majd ismertette az előadáscímeket, amelyek alapján az eljövendő évadban is bőven akad majd, amin nevethet, elgondolkodhat és meghatódhat a közönség. Lesznek zenés és prózai előadások, táncjátékok és kortárs ősbemutatók is. Az operakedvelőknek az évi két operabemutatón felül további két koncertszerű előadással készülnek.

Az első premier októberben a Kisszínházban Mihail Bulgakov Iván, a rettentő című komédiája lesz Fábián Péter rendezésében. A Nagyszínházban elsőként a My Fair Lady musicalt mutatják be Barnák László rendezésében. Novemberben a Szegedi Kortárs Balett újragondolt Diótörő mese-balettjével várják majd a családokat, amelyet koreográfusként a Kossuth-díjas Juronics Tamás újít meg. A Kisszínházban Bertold Brecht és Paul Dessau A kaukázusi krétakör című zenés színművét mutatják be Tárnoki Márk rendezésében.

Decemberben a Nagyszínházban távol-keleti, szerelmi kaland vár majd az operabarátokra, Puccini Pillangókisasszony operáját Juronics Tamás álmodja színpadra. A Kisszínházban Martin McDonagh Vaknyugat című komédiáját rendezi Koltai M. Gábor.

A jövő év Dés László, Geszti Péter és Békés Pál fülbe- és szívbemászó musicaljével, A dzsungel könyvével indul a Nagyszínházban Widder Kristóf rendezésében. Februárban ismét az operarajongóknak kedveznek majd Mozart A varázsfuvola operájának bemutatásával Tárnoki Márk rendezésében. Márciusban az operát operett követi majd a nagyobb játszóhelyen, Kálmán Imre Marica grófnő című örökzöld slágereinek örvendhetnek majd a műfaj rajongói. A Kisszínházban a Szegedi Kortárs Balett mutatja be a Jelenetek a házasságról című örökbalettet.

Áprilisban a kisebb játszóhelyen Tamási Áron Énekesmadár című székely népi játékát rendezi meg Gálhidy Sára, a Nagyszínházban pedig Mascagni Parasztbecsület és Leoncavallo Bajazzók című operájának koncertszerű változatát élvezhetik majd az operarajongók. Ezután Varsányi Anna A szent című színművének ősbemutatóját tartják, a darabot Alföldi Róbert rendezi.

Májusban a Nagyszínházban Erkel Ferenc Bánk bán operája koncertszerű változatának premierjét tartják majd. Az évad utolsó bemutatója a Kisszínházban lesz, az Oltalomkeresők című darabot Aiszkhülosz azonos című tragédiája, valamint határmenti településeken élők valós történetei alapján Fábián Péter rendező írja meg az európai uniós csatlakozás húszéves évfordulója előtt tisztelegve.

A Nagyszínházban a Manon Lescaut operát, A padlás és a Hegedűs a háztetőn musicaleket, a Vízkereszt, vagy amit akartok és a Szerelmes Shakespeare vígjátékokat, a Kisszínházban a Gazdálkodj okosan! komédiát, A két Korea újraegyesítése abszurd játékot, Az ajtó színművet és a Gengszterek táncjátékot játsszák majd tovább.

Az előbérletezés május 13-án indul, az első ötven bérletvásárló páros belépőt kap a Szegedi Szabadtéri Játékok június 24-i Ajándékkoncertjére.