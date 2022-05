A közelgő rendezvények mellett már a nyári időszak programjai is kialakultak a Művelődési Központban. A korábbi évek eseményei mellett idén egy országos népművészeti fesztivállal is várják majd a Csongrádra látogatókat.

Mint Hörömpöliné Víkor Katalin, a Művelődési Központ és Városi Galéria igazgatója elmondta, a következő napokban a kicsiknek kedveznek programjaikkal: május 28-án Bokroson, másnap pedig Csongrádon rendeznek gyermeknapot, a pünkösdi hétvégén pedig a belvárosi kézművesházakban találnak majd maguknak programot a családok.

Az igazgató kiemelte, idén első alkalommal rendezik meg a Kárpát medencei Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivált, a június 11-i néptáncos sokadalom egyik helyszíne Csongrád lesz, a házigazdája pedig az Alföld Néptáncegyüttes.

Emellett a Csongrád Galériában több kiállítással is készülnek, többek között Losonczi Áron, a fényáteresztő beton feltalálója, Gábor Dénes- és Magyar Örökség-díjas építészmérnök és Pozsár Péter építészmérnök, a Hello Wood társalapítójának közös tárlatát, valamint a Nemzetközi Alkotótelep kiállítását is láthatja majd a közönség.

A város életében oly jelentős borászatot is megünneplik: Csongrád borát július 15-én választják meg, a hagyományos Borfesztivált pedig augusztus 19. és 24. között rendezik meg.

Mint megtudtuk, idén újra megtartják a Bökényi Művészeti Napokat július 22-én és 23-án, a 42. Csongrádi Napok nyitó rendezvényét pedig július 30-án tartják Csongrád főterén az Alföld Néptáncegyüttes egész estés műsorával.