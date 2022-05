Folytatja a 4-es villamosvonal felújítását a Szegedi Közlekedési Kft. Azt közölték, hogy nyáron a Vám tér és a Szivárvány kitérő között dolgoznak majd, körülbelül 400 méteres szakaszon. Emiatt pótlóbuszok közlekednek az Anna-kút és Kecskés között június 16-tól au­­gusztus végéig.

Kicserélnek több mint ötszáz vasbeton keresztalj fabetétet, tartósabb, műanyag betétre; a régi sínek helyére pedig újabbakat raknak le. A cég szerint ezzel megszűnnek a pályahibák, és a sebességkorlátozást is feloldják. A szakaszon felújítanak 14 kapukihajtót, és a Szivárvány utcai átjáró kockaköves burkolatát is kicserélik betonosra. A munka 40 millió forintba kerül.

A Szegedi Közlekedési Kft. emiatt is 12 dízel autóbuszt üzemeltet, amelyeket tartalékként, különjáratként, valamint villamos- és trolipótlás céljából vetnek be. Az SZKT munkatársai még februárban használt csuklós, alacsonypadlós, klímás, négyajtós buszokat ke­­restek Németországban. Két volt müncheni csuklós Citaro buszt sikerült beszerezni, amelyek 2009-es évjáratúak, és jó állapotban voltak. A két busz beszerzési költsége szállítással együtt 35 millió forint volt. A buszok honosítása megtörtént, felszerelték az utastájékoztató és kommunikációs eszközöket, a fedélzeti jegyautomatákat, és a leszállásjelző rendszert is.

A Szegedi Közlekedési Társaság naponta csaknem hetvenötezer utazásban vesz részt, amihez 43 trolibusz és 25 villamos nap mint nap az utcán teljesít szolgálatot. Ehhez folyamatosan jó állapotú járműparkra van szükség, ezért évente legalább 3-4 új trolibuszt és 2-3 új villamost kellene üzembe helyezni. Az infrastruktúrának biztonságosan, a XXI. század követelményeinek megfelelően kell szolgálnia, amihez néhány évtizedenként teljes rekonstruk­ciót kell végrehajtani egyes vonalakon, például a 4-es villamos pályáján.