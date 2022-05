A teljes lista megtalálható a Szegedi Egyetemi Füvészkert honlapján – örökbe fogadható azonban olyan növény is, amely nem került be a 100 ajánlott közé. 6000 faj és fajta között mindenki megtalálhatja azt, amelyik számára valamiért különleges – termése, virága, levele, kérge vagy akár az életkora miatt.

Az örökbefogadás családtagnak, barátnak is jó ajándék lehet: a kiválasztott növény mellé névtábla kerül, amelyen az örökbefogadó nevét is feltüntetik. Ezzel a lehetőséggel a füvészkertet is támogathatjuk: egy évre szól az elköteleződés, az érte adható minimális támogatói összeg 10 ezer forint, amit a Szegedi Füvészkertért Alapítvány számlaszámán gyűjtenek. Az érdeklődők a további részletekért Németh Anikót kereshetik a 70/439-9327-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail-címen.