Legfőbb célkitűzésünk, hogy Makó élhető, fenntartható, önellátásra törekvő város legyen. A fürdő- és egészségturizmus mellett tettük le a voksunkat az elmúlt években. Szeretnénk, ha a következő években az okos- és zöld város alakításában is eredményeket érnénk el – mondta a rendkívüli ülésen Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere.

Gazdaságnövelő beruházásokat is végrehajtottak

Az elmúlt években Makó oktatási-nevelési intézményeinek felújítása szinte teljeskörűen megtörtént. Szociális területen is jelentős fejlődéseket értek el. Figyelmet fordítottak a leszakadt városrészek fejlesztésére is. Gazdaságnövelő beruházásokat is végrehajtottak, például az ipari park 400 millió forintos fejlesztését. Kormányzati támogatással, mintegy 10 milliárd forintból, az 5 legnagyobb cégnél kapacitásbővítés történt, amik új munkahelyeket is eredményeztek.

A polgármester 5+1 pontban foglalta össze a jövőbeni fejlesztési irányokat. Elsőként a Hagymatikum bővítését emelte ki, ami tavaly nyáron kezdődött, 9,2 milliárd forintból. A beruházás mára 40 százalékban már elkészült. Új szálláshelyek létesítése is elengedhetetlen.

Forrás: Kovács Erika

Megújuló energiákat használnának

Második helyen az ipari park fejlesztését említette, ahol 28 cég működik és 4500-5000 munkavállalót foglalkoztatnak. A 121,6 hektáros területen jelenleg 25 hektár még beépítetlen. Ide új befektetőket várnak. Makó fejleszteni kívánja a vízgazdálkodási infrastruktúrát, illetve a közvilágítást is. Utóbbi 700 millió forintba kerülne. A város a megújuló energiák alkalmazását is célul tűzte ki, amivel csökkenthetik az évi 460 milliós kiadásukat. Plusz prioritásként pedig a vonalas, azaz a közlekedési infrastruktúra fejlesztését nevezte meg Farkas Éva Erzsébet.

Lázár János megköszönte a makói választópolgárok részvételét az országgyűlési választáson. Hangsúlyozta, minden makói képviselője lesz, nemcsak azoknak ígér szövetséget és együttműködést, akik rá szavaztak. Kiemelte, az elmúlt 4 évben Makó sokat lépett előre. Vázolta a vírushelyzet és a szomszédban kirobbant háború következményeit.

Nem lesz könnyű a következő 2-3 év

Nem tudom azzal biztatni a makói képviselő-testületet, hogy a következő időszakban felfelé ívelő gazdasági helyzet következik. A gazdasági kilátások érdemben befolyásolják a makói 5 legnagyobb adófizető cég gazdasági kilátásait is. Az energiaárak elszabadulása a makói önkormányzatnak is sok pénzébe fog kerülni – mondta Lázár János. Az emberek életét befolyásoló intézmények, bölcsődék, óvodák, szociális intézmények, közszolgáltatások működtetése a legfontosabb feladat.

Biztos vagyok benne, hogy mind a 3200 önkormányzatban újra kell tervezni az idei költségvetést, a következő évben pedig egészen más terveket kell készíteni. Arra kell készülni, hogy a helyi adóbevételek fenntartási, működési költségekre mennek el, a fejlesztések egy részét pedig el kell halasztani, át kell ütemezni – fogalmazott.

Lázár János arról is beszélt, hogy az országot a következő 5-10 évben át kell állítani más típusú, alternatív energiákra. Szinte önfenntartóvá kell tenni a lakóházakat és az önkormányzati intézményeket. Hangsúlyozta, az ipari parkot bővíteni kell, az üres területet termelőüzemekkel betelepíteni. A fürdőfejlesztéssel is pénzt kell csinálni Makó kasszájába. Üzleti fókuszúbbá kell tenni a város működését.