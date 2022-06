2022. június 11., 19.30. Nagyjából négyszáz szegedi ünnepel a Veszprém Arénában, miután Rosta Miklós utolsó másodpercben szerzett találatával idegenben lőtt több góljának köszönhetően történelme során először megvédte bajnoki címét a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Az aréna karzatán egy örömkönnyeit törölgető, kék mezes sétált felém, majd közelebb érve láttam meg a csapat ikonikus szurkolóját, Csapó Attilát, vagy ahogy mindenki ismeri, Csapszit. Tényleg megkönnyeztem ezt a sikert. Elképesztően örültem. Egy bajnoki arany az bajnoki arany, főleg, hogy először tudtunk címet védeni, pláne egy ilyen szezon után. Semmi sem jött össze a csapatnak, többször vesztettünk úgy mérkőzést, hogy a végén engedtük ki a győzelmet a kezeink közül. Most viszont miénk volt a slusszpoén a végén, a sors visszaadta nekünk, amit többször elvett – emlékezett vissza érdeklődésünkre örömkönnyeinek forrására.

Négy bajnoki címet ünnepelt a helyszínen, ezek közül a 2018-as áll szívéhez a legközelebb. Úgy fogalmazott, ezt egy picit már a sajátjának érezte, előtte 2007-ben még túlságosan friss tag volt a B-középben. 2005-ben járt először kézilabdameccsen, természetesen egy Szeged–Veszprém rangadón, amelyre a hazaiak játékosa, Józsa Máté hívta le, aki gyermekkori jó barátja.

Ez meghatározó élmény volt, kértem is Mátét, hogy ha lehet, akkor mindig dobjon meg egy családi jeggyel, a következő szezonban viszont már vettem is bérletet. Máté révén több játékossal is baráti viszonyba kerültem – árulta el Csapszi.

Az idei bajnoki döntő első, felvonása előtt a Tisza-parti klub és a szurkolótábor elköszönt Csapszitól, akinek vezérszurkolói helyét Szarka Attila vette át.

Négy éve elköltöztem a családommal Szegedről. Azt hittem menni fog, hogy több száz kilométerről vezessem a társakat, de egy szurkolótábor vezetése nem csak arról szól, hogy felülök a kordonra hatvan percre. Minden meccsen ott kell lenni, szervezni, ezt viszont a hétköznapi BL-meccsek sem segítették – világított rá, miért döntött úgy, átadja a stafétát Szarkának, akivel évek óta alkottak párost.

Legértékesebb relikviája is visszavonulásához kapcsolódik. A szegedi klub egy aláírt, 8-as mezzel lepte meg, amely a csapat nyolcadik játékosának, a szurkolótábornak a szimbóluma, valamint az egyetlen visszavonultatott mezszám, amelyet Jonas Källman viselt utoljára.



„Csapszi! Csapszi!” – hangzott a Pick Aréna lelátójáról a bajnoki döntő előtt. Fotó: Karnok Csaba