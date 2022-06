Egy sor kérésük volt a szerdán az újszentivániaknak Ulbert Mónikához. A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje egy utcafórumot tartott, utána pedig a település házaiba kopogtatott be, hogy minél több embernek bemutatkozzon. Az utcafórumon a helyiek sorolták a problémáikat. Volt, aki azt mondta, hogy szükség lenne a belvízelvezető árkok kitisztítására, mert – ugyan most nincs belvíz – de ha lenne, akkor az árkok nem bírnák el a terhelést. Hasonló a helyzet néhány utcában a csapadékelvezető árkokkal.

Probléma a helyiek szerint a település egyes részein a közvilágítás, illetve az, hogy az utcákra ültetett fák sokszor annyira gondozatlanok, hogy balesetveszélyesek.

Ahogy szinte minden településen, itt is gond van néhány úttal, amin még nincs szilárd útburkolat. Kérdésként merült fel az is, hogy miért nem működik a kamerarendszer, ami pedig már évek óta fel van szerelve. A kerékpárral közlekedők pedig szeretnének egy ivókutat Szőreg és Újszentiván közé.

A fórum a helyi bútorgyár előtt zajlott, amire szintén több panasz érkezett. Kiderült, hogy amikor az üzem odatelepült, még nem ipartelepként volt bejegyezve a telek, csak később lesz az. A környéken lakók arra panaszkodtak, hogy folyamatos a zaj, sokszor hétvégén is arra kelnek, hogy elindult a gyártás az üzemben.

Ulbert Mónika elmondta, ha megválasztják polgármesternek, minden problémára igyekszik megoldást találni. Hozzátette azt is, hogy igyekszik újra iskolát hozni Újszentivánra. Ezen kívül pedig létrehoznák a nemzetiségek házát, amiben a roma, a szerb és a sváb kisebbségek kapnának egy-egy irodát. Szóba került egy új piac építése is. Újszentiván lakosainak többsége békét, rendet és nyugalmat akar – tette hozzá a kormánypárti polgármesterjelölt, aki folyamatos párbeszédet ígért a település lakóinak.

A fórum után a kopogtatásba bekapcsolódott a Fidesz alelnöke is. Kósa Lajos azt mondta, hogy azok a politikai erők, amelyek képesek „normálisan” együttműködni, azoknak van esélye végrehajtható programot készíteni, erre pedig a Fidesz-KDNP pártszövetség képes. Emlékeztetett a tavaszi választásokra, és arra, hogy az emberek arra bízzák a vezetést települési szinten is, akik képesek nemzetben gondolkodni és a mindennapokban is képviselni őket. Hozzátette, hogy Ulbert Mónika ilyen, a Fidesz-KDNP programját képviseli, és jó vezetője lehet Újszentivánnak, biztonságot, fejlődést és kiegyensúlyozottságot hozhat a településnek.

Újszentivánon jövő héten vasárnap lesz az időközi választás, ahol a település polgármesteréről és a képviselő-testület tagjairól is döntenek majd.