Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója az SZTE Mérnöki Karral kötött együttműködési szerződés aláírása során elmondta, az írásbeli megállapodás alapvetően formalitás az intézmények között, ugyanis a kooperáció a gyakorlatban már jó ideje zajlik a szakképzési centrum iskolái és az egyetem mérnöki kara között.

A pályaorientációs együttműködés a Szegedi Szakképzési Centrum szinte minden iskoláját érinti, most elsősorban a műszaki területet. Jó néhány olyan ágazatunk van, amelyben a fiatalok nem csak technikusi végzettséget szereznek, hanem szakirányú felsőoktatási képzésben szeretnének továbbtanulni – mondta a főigazgató, majd azzal folytatta, az együttműködés legfőbb célja, hogy azáltal egy teljes életpályamodell rajzolódhasson ki a pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik számára.

A kreditbeszámítás, az okleveles technikus képzés már eddig is működött, és pályaorientációban is a mérnöki karral több területen kezdtünk együttműködni elsősorban a Déri Miksa Műszaki Technikummal, de reméljük, hogy ehhez az együttműködéshez csatlakozni tud majd a Móravárosi, a Csonka és a Vedres-iskola is a későbbiekben – részletezte Erdélyi Margit.

Bíró István, a Mérnöki Kar dékánja további fontos célként említette a fiatalok helyben tartását, akiknek szakértelmére nagy az igény a vállalatok körében.

Azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalok ne hagyják el a régiót, hanem vegyék észre ők és szüleik is, hogy ebben a térségben lehet boldogulni, el lehet jutni olyan vállalatokig, amelyek biztos megélhetést jelentenek – fejtette ki a dékán, aki azzal folytatta, a mérnöki kar több mint hatvan vállalattal áll kapcsolatban, akik várják a fiatalokat duális, kooperatív képzésre, majd a kreditbeszámítás részleteit ismertette.

Van gépészmérnök, mechatronikai mérnök, műszaki menedzser, mezőgazdasági és élelmiszeripari mérnök, sőt ettől a tanévtől ipari termék és formatervező szakunk is. Hogy milyen szakon végez a fiatal, és mely szakra jelentkezik hozzánk, attól függően állapítjuk meg, hogy milyen tantárgyak ismerhetők el, de körülbelül 30 kreditig el tudunk jutni a beszámításban. Tekintettel arra, hogy 210 kredit a hét féléves képzésünk, ez félévnyi tananyagot jelent – részletezte a dékán.