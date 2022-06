Suttyó románnak nevezte a Facebookon a jobbikos Tóth Péter Ruzsa Rolandot, aki a Fidesz-KDNP támogatásával megnyerte a dorozsmai időközi választást vasárnap. Ráadásul ez még nem volt elég neki, később egy hozzászólásában bocskoros oláhokat (ami tulajdonképpen ugyancsak románt jelent) is emlegette. Tóth Péter korábban többször is beszélt arról, hogy szakít antiszemita múltjával, de ez úgy tűnik nem sikerült neki, legalábbis a szegedi Fidesz és KDNP szerint. A megyei Jobbik elnökét Chovanecz Kata fideszes önkormányzati képviselő, és Haág Zalán, a szegedi KDNP elnöke és frakcióvezetője is lemondásra szólította fel.

Közleményükben azt írták, hogy Tóth Péternek, a szegedi Jobbik elnökének azonnal le kellene mondania azután az ámokfutás után, amit a tegnap a közösségi oldalon elkövetett. Szerintük közszereplőhöz teljesen méltatlan az az uszító, fenyegető és becsmérlő hangnem, amit Tóth megengedett magának Ruzsa Roland megválasztott önkormányzati képviselővel szemben.

Hozzátették, hogy Tóth Péter a kirohanásával ismét bebizonyította, hogy még mindig szélsőséges, rasszista és xenofób nézeteket vall.

Ezért a szegedi Fidesz és KDNP nevében felszólítjuk Tóth Pétert, hogy alpári megnyilatkozásait követően haladéktalanul mondjon le minden közéleti tisztségéről. - írták a képviselők.