A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági és a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is összeült június 30-án reggel a szegedi városházán.

A fő téma mindkét testület ülésén az új parkolási rendelet volt, amit nemcsak a Fidesz-KDNP, hanem még Botka László párttársai is élesen kritizáltak. A rendeletet a gazdasági polgármester terjesztette elő, és Nagy Sándor érdekes módon némi könnyítéssel állt elő a bizottsági üléseken. Elmondta, hogy az újszegedi Torontál téren egy úgynevezett lila zónát alakítanak ki, ahol óránként 150 forint lesz a parkolás.

Ezen kívül visszavettek egy kicsit a tempóból a kék zóna bővítésével kapcsolatban is. Úgy tűnik, hogy megfogadták az ellenzék tanácsait és a kék zónát már csak a Nagykörúthoz legközelebbi utcákig bővítik. Viszont kék zónák lesznek Újszegeden is, ebből a szempontból tehát a Torontál tér a maga lila színével kilóg a sorból, mert az eredeti javaslat szerint az is kék zóna lett volna.

A kedvezményes lakossági parkolóbérlet ára is jelentősen csökkenhet a korábban előterjesztett összegekhez képest, jelenleg az első autó után 6000 forint/év, a második autó után 20 000 forint kerül a közgyűlés elé.

Ha a hétfői közgyűlés elfogadja, lesz még annyi változás is, hogy a belvárosi részen a kedvezményes lakossági bérleteket két utca helyett négyre bővítik.

A parkolórendelet eredeti verziója ellen a Fidesz-KDNP és Botka László frakciótársa, Joób Márton is hevesen tiltakozott.

A jogi bizottság ülésén szóba került a gyermekétkeztetés is, ami szintén drágul Szegeden. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester arról beszélt, hogy a Suli Host kérte az áremelést, mert a mostani összegből már nem tudja kigazdálkodni a gyerekek étkezéseit. Ha nem módosítottak volna, a cég akár fel is bonthatta volna a szerződést.

Az emelés egyébként átlagban gyerekenként napi 150 forintot jelent, ami összességében egy 500 milliós tétel.

Az ellenzék szerint nem lett volna szabad ilyen hosszú távú szerződést kötni az élelmezési céggel, mert így túlságosan kötve van a város keze.

Érdekesség, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megkeresésére Botka László aláír egy szándéknyilatkozatot a déli Tisza-híddal kapcsolatban, vagyis eggyel közelebb került Szeged egy harmadik híd megépítéséhez.