Mint megírtuk, Márki-Zay Péter polgármester az április 28-i közgyűlésen kezdeményezte Kis Andrea főállású alpolgármester megbízásának visszavonását, de nem sikerült keresztülvinnie. A visszavonás pontos oka nem ismert. Az ominózus ülés végén a polgármester be­jelentette, hogy teljeskörűen megvonta Kis Andrea alpolgármesteri feladatköreit, aki így az eddigi illetménye helyett a képviselők tiszteletdíját kapja. A feladatait felosztották a két alpolgármester és Gyöngyösi Ferenc között, aki már akkor is Kis Andreát váltotta volna az alpolgármesteri székben.

A visszavonást Márki-Zay Péter saját képviselői „puccsolták” meg, a fideszesek – ahogy fogalmaztak – nem kí­­vántak részt venni a „belső leszámolásban”. Kedden újra előterjeszti a polgármester Kis Andrea alpolgármesteri megbízásának visszavonását. Ha nem sikerül, akkor módosítják a szervezeti és működési szabályzatot (szmsz), ez is az előterjesztések között szerepel. Az szmsz eddig három alpolgármester megválasztását tette lehetővé, a módosítás pedig négyet.

A polgármester a vasárnapi élő videójában az alpolgármester ügyével kapcsolatban azt mondta: „Nem fogom én ezt minden hónapban beterjeszteni újra és újra, de Gyöngyösi Ferenc képviselő már most is, teljesen önzetlenül és ingyen ellátja azokat a feladatokat, amelyeket Kis Andreától elvettünk. Teljesen természetes, hogy szeretném, ha Gyöngyösi Ferencnek felhatalmazása lenne, hogy hivatalosan is felléphessen ezekben a kérdésekben. Őt szeretnénk alpolgármesteri megbízatással ellátni.” Azt is mondta, hogy a negyedik alpolgármester Otlokán Mihály képviselő javaslata volt, aki egyike volt annak a Márki-Zay köreihez tartozó képviselőnek, aki nemmel szavazott Kis Andrea visszahívására.