BordányA Bordányi Napló 2002. augusztusi számában megjelent egy felhívás „Ha dalolni támad kedvünk” címmel, amelyben népdalokat, dalolást kedvelő embereket szólítottak meg. A kezdeményezés kedvező fogadtatásra talált, így 2002. szeptember 4-én megalakult a Borostyán Dalkör. A kórus kezdetben az általános iskolában működött a citerás gyerekek mellett, először helyi rendezvényeken léptek fel. Amire nagyon büszkék, hogy az évek során 17 díjat kaptak, ami igazolja a működésüket. A legértékesebbek a Bordány Kultúrájáért emléklap, a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) arany, aranypáva és KÓTA különdíjak, ezenkívül első helyezések, kiváló értékelések és egyéb különdíjak alkotják az elismerések sorát. Most pedig újabb elismeréssel bővült a gyűjtemény.

A bordányi falunapon, a PünkösdFeszten a helyi együttes minden évben külön produkcióval készül a település ünnepére, így volt ez az idén is. Azonban most a produkciót egy kis közjáték szakította félbe, a műsorvezető Tanács Gábort hívta a színpadra, aki a képviselő-testület által alapított nívódíjjal lepte meg a dalkörösöket.

A díj alapításával kapcsolatban a polgármester elmondta, a képviselő-testület fontosnak tartja, hogy minden évben kiemelje és támogassa a legkiválóbb helyi kezdeményezéseket, együttműködéseket, ezért alapította meg Bordány nagyközség nívódíját.

Ezentúl azok a közösségek, civil szervezetek, nonprofit társaságok, szövetkezetek és az általuk megvalósított projektek kaphatnak nívódíjat, amelyek kimagasló színvonalú, példaértékű munkát, projekttevékenységet végeznek. Ezek a projektek Bordány közösségi életét színesebbé, a résztvevőket és az itt élőket motiváltabbá teszik, ösztönözve a közösségek közötti sikeres együttműködést. Ezt a díjat kapta meg most elsőként 2022-ben a Borostyán Dalkör. Az együttes nevében Illés Mária, a dalkör vezetője vette át az oklevelet.