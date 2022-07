Éppen húsz esztendeje rendezi meg a szegedi Pinceszínház társulata nyári programsorozatát, amely három évvel ezelőttig Szegedi Várjátékok néven futott, a Vár és környékének restaurációs munkálatai miatt azonban az elmúlt években már új helyszínen Vízi Színházként várja a családokat.

A Tisza-parti, nyári teátrum pénteken nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A programsorozat délelőtt az Aranyszamár Bábszínház Vackor című előadásával kezdődött, amely során a piszén pisze kölyökmackóval kalandozhattak a gyerekek. Az esti előadás telt házzal fut, gyorsan elkapkodták a jegyeket. A Pinceszínházban hosszú évek óta vendégszereplő Genéziusz Színház ősbemutatóját tekinthetik meg a nézők 21 órától. A szegedi boszorkányok című, kétrészes történelmi thriller írója Horváth István, a Genéziusz Színház társulatvezetője volt.

Tíz éve játszunk a Pinceszínházban befogadott társulatként. A jubileumot egy nagyobb vállalással szerettük volna megünnepelni. Régóta gondolkodtam már azon, hogy valamilyen módon fel kellene dolgozni a szegedi boszorkányok történetét. Komolyan 2020-ban kezdtem ezzel foglalkozni, azóta gyűjtöttem az anyagot. Rettentően izgalmas volt, és közben rájöttem, hogy sokkal szövevényesebb a történet, és egyáltalán nem olyan romantikus mint ahogy a legtöbben ismerik az 1728-as szegedi, nagy boszorkánypert. Szakmai segítséget is kaptam Balogh Elemér jogtörténésztől és Brandl Gergely történésztől, hogy minél közelebb kerülhessünk a valós eseményekhez A végeredmény egy izgalmas, háromórás történelmi thriller lett – mondta el lapunknak Horváth István.

Varga Bálint, a Pinceszínház művészeti vezetője kifejtette, a tíz nap alatt 12 előadással várják a kicsiket és nagyokat. A teátrum határon átívelő projektje keretében vendégelőadással lép színpadra a Zentai Magyar Színház és a szlovákiai Csavar Színház is. Előbbi társulat Tündér Míra és Tündér Lala kalandjait kínálja az ifjaknak július 3-án és 6-án, július 5-én pedig a felnőtteknek kedveskednek Goldoni: A fogadósnő című vígjátékával. A szlovákiai társulat július 8-án Az asszooony!!! című népmesével és Faludy György Villon-átköltéseinek zenés estjével érkezik a különleges hangulatú, Tisza-parti játszóhelyre.

A közönség újra láthatja a tavaly nagy sikert aratott A banda című ifjúsági musicalt is a Pinceszínház társulatának előadásában, amelyet Varga Bálint és Janik László alkotott. Mindemellett Varázslóiskola, a Kiskakas gyémánt félkrajcárja, Karinthy klasszikusa, a Tanár úr kérem... és Rémusz bácsi meséi is színpadra kerülnek. A zárónapon, július 10-én Beatrix, avagy Mátyás okos felesége címmel egy történelmi bábjáték is helyet kapott a repertoárban, majd este a Magyarock Dalszínház A női nem című musicaljének ősbemutatójával zárul a Vízi Színház idei évada.