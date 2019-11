A közösségépítés jegyében fejlesztenek Deszken

Kondiparkot építettek, fejlesztik a szabadidőparkot, és a tájház is új funkciókat kap Deszken saját és kormányzati forrásokból.

Számos megyei településhez hasonlóan mintegy 10 millió forintból Deszken is új kültéri, C típusú sportparkot építettek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti szabad­idő-, egészségsportpark programjában. Király László polgármester szerint ez azért is hasznos, mert fedett, így bármilyen időben sportolási lehetőséget biztosít.

– Ez további lépésekre sarkallt minket, így hamarosan járdát építünk, szemeteseket és padokat helyezünk ki, hogy teljes egészében használható legyen a terület – tájékoztatott a településvezető.

Megtudtuk, ezzel párhuzamosan a szabadidőparkjukba is új kültéri fitneszeszközöket telepítenek mintegy 4 millió forint értékben saját forrásból, oda áthelyezik a korábbi eszközöket, mindezt a játszótérrel szemben. Így amíg a gyerekek játszanak, addig a szülők kedvükre sportolhatnak.

– Folyamatosan arra törekszünk, hogy az igényeket kielégítsük, éppen ezért fejlesztjük a szabadidőparkot, hogy ne csak a futballnak és a nagyobb rendezvényeinknek adjon otthont, hanem mindennap élettel töltsük meg. Építünk oda egy nagy tetőt, amely alá 40-50 ember le tud ülni, így bármilyen program szervezhető lesz oda, tűzrakó helyek is lesznek, illetve egy kerékpártároló, ami azért is fontos, mert egyre többen tekernek el arra, hogy megnézzék az öreg tölgyünket – emelte ki a polgármester.

Hamarosan a tájháznál egy falukemencével is gazdagabbak lesznek, amelyhez fedett részt is kialakítanak, az udvarra népi játékokból játszóteret hoznak létre, valamint egy gazdasági épületet is építenek, amelyben a régi mezőgazdasági gépeket, szekereket állítják ki. Korábban egy pályázaton égetőkemencét is nyertek, amelyet eddig nem igazán használták ki, most azonban egy kerámiaműhelyt is létesítenek a tájháznál. Mindezt a Deszk Község Népművészetéért Alapítvánnyal közösen teszik. Király László rámutatott, élettel szeretnék megtölteni a közösségi tereiket, a fejlesztések további programok szervezésére adnak lehetőséget.