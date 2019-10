Egykori ellenségek nyugszanak most egymás mellett az első világháborús hadisírokban – Fotók

Ünnepélyesen átadták az ortodox temetőben a felújított első világháborús hadisírokat. A méltó állapotba került sírokban nem csak magyar honvédek nyugszanak, mellettük fekszenek az itt elesett külföldi hadifoglyok is.

Az elesett katonák végső nyughelyének felújítását egy pályázat segítette, amit a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum írt ki az I. világháború centenáriumához kapcsolódóan. Korábban már a Szeged–Csanádi Egyházmegye támogatásával újították fel a római katolikus temető hadisírjait és emlékművét, most pedig a város hat temetőjében kerülhetett sor további felújításokra.

Összesen csaknem százötven sírt hoztak méltó állapotba, ezek közül a legtöbb, száznégy az ortodox temetőben fekszik. Mészáros Júlia családját is érintette az első világháború, az idős nő lapunknak elmondta, egyik nagyapja megjárta az olasz hadifogságot, másik nagyapja viszont nem tért haza a nagy háborúból, három árvát és egy özvegyet hagyott hátra. – Nagyapám, Kiss Ferenc Olaszországban esett fogságba, sokat mesélt róla. Egy szőlősgazdánál dolgozott, emberül bántak vele. Ugyanakkor kelt, ugyanazt ette, ugyanannyit dolgozott, mint a család, akinél volt. A másik nagyapám, Mészáros István neve fent van az emlékművön, vele nem tudjuk, mi történt, sosem tért haza – mesélte el Mészáros Júlia.

A hadisírok felavatásán Sza­bó Zoltán Ferenc, Szentes város polgármestere beszédében ki­­emelte, azokra emlékezünk, akik hátrahagytak édesanyát, feleséget, gyermekeket, akik szülőföldjüktől távol, de szülőföldjükért áldozták fel az életüket.

Juhász Tünde Csongrád me­­gyei kormánymegbízott el­mondta, büszke lehet Szentes ar­­ra, hogy száz évvel a nagy háború után sem feledkezik meg a város hőseiről. Csongrád megyében mintegy tizenkétezer férfi esett áldozatul életüket vesztve, megnyomorodva vagy fogságba esve. A 101-es gyalogezredből hatezren haltak meg, köztük négyszáz szentesi.

Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára beszédében hangsúlyozta: ki­­emelten fontos, hogy az emlékezet helyeit megőrizzük, kellő figyelmet szenteljünk a hősök neveit őrző síroknak, emlékműveknek. – Szentes nem felejti hőseit, példázza ezt az I. világháborús emlékmű felállítása és a Hősök erdejének kialakítása. Ezért is jelentős, hogy most a majdnem feledés homályába vesző első világháborús hadisírokat felújították – mondta el az államtitkár, akik megemlékezett több szentesi hősi halált halt katonáról is, sorolva hőstetteiket.

Ezt követően Mészáros László alezredes, a MH Tábori Lel­készi Szolgálat protestáns lelkésze és Horváth Kornél fő­­hadnagy, a MH Tábori Lelké­szi Szolgálat katolikus lelkésze megemlékező imái után Borisz atya, a Kecskeméti Ortodox Egyházközség parókusa ál­dotta meg a sírokat.