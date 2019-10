Ezrek kísérték utolsó útjára a mórahalmi rendőrt, akit sörétes puskából ért halálos lövés

Október 24-én volt 50 éve, hogy egy balatonkenesei bűnözőkből álló csapat egyik tagja menekülés közben az 55-ös főút közelében az erdőben lelőtte a 33 éves mórahalmi rendőrt, Börcsök Andrást.

1969 októberében, amikor a 33 éves hősi halottként előléptetett Börcsök Andrást végső nyugalomra helyezték, nem csak a mórahalmiak állták körül koporsóját a rendőrőrs udvarán, ahol felravatalozták. Jöttek Ásotthalomról, Domaszékről, Zákányszékről és a megye távolabbi falvaiból is. Több ezer ember szorult a kerítésen kívülre. A temetés napján a községben megállt az élet, zárva maradtak az üzletek, az iskolában is szünetel a tanítás. Krimibe illő részletességgel számol be az egykori mórahalmi rendőr, Börcsök András haláláról Szántó Gábor újságíró a Mundérban mindhalálig – Zsarusirató című riportkötetében.

Megérintette a tragédia

– Az én gyermeki lelkemet nagyon megérintette, hogy amikor eljöttem a rendőrség előtt az iskolából, mindig rám mosolygott, megkérdezte, rendben van-e minden, és mindig mondta Bandi bácsi, hogy vigyázzak a kereszteződésben, nézzek szét – mondta a mórahalmi Szél Imre, aki a tragédia félévszázados évfordulóján gyermekkori emlékét idézte fel.

Menekülni mindenáron

1969 őszén egy országot lázban tartott három férfi ámokfutása, akik a Balaton környékéről menekültek a déli határ felé, hogy elérjék a Nyugatnak számító Jugoszláviát. Illegálisan akarták átlépni a határt, és a fegyveres harctól sem riadtak vissza.

A halálos lövés

Az 55-ös útra Kisszállás mellett tértek rá, Szeged felé tartottak, de az üldözésükre küldött mórahalmi körzeti megbízott és járőrtársa útjukat állta. Október 24-én a Balotaszállás melletti földutakon folyt a hajsza, és ott volt a tűzharc is, mely során Börcsök András egy sörétes puskából halálos lövést kapott.

Az utolsó út

– Minden zárva volt aznap, apám, aki pénzügyőr volt, mesélte, hogy őrületes felhajtás volt. Le volt zárva az út. Ágyútalpon vitték a koporsót. Jöttek a Belügyminisztériumtól minden szintről, megadták neki a tisztességet. Én a kertben játszottam, és a lövések zajára, a díszsortűzre emlékszem – idézte fel az egykori rendőr utolsó útját Szél Imre.

Az ítélet: halál

A vizsgálat négy hónapig tartott. Börcsök Andrást Berényi Sándor lőtte agyon, de a főbűnös Sági István volt. Több ember, hivatalos személy ellen, emberölés kísérletében, visszaesőként és bűnszövetségben elkövetett rablásban, lőszerrel, lőfegyverrel való visszaélésben, szemérem elleni erőszakban, erőszakos nemi közösülésben, 32 rendbeli lopásban-rablásban találta bűnösnek a bíróság, amiért halálra ítélték.