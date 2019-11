Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola lett a Krúdy

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola elismerő címet kapott a szegedi Krúdy-iskola. Olyan intézmények kaphatják meg ezt az elismerést, ahol felismerték a fogyasztóvédelem oktatásának fontosságát, a fogyasztói tudatosságra nevelést.

Csongrád megyében negyedikként érdemelte ki a díjat a szegedi Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma – hangzott el az ünnepélyes átadón.

– Kilenc szempontrendszert határoztunk meg, például azt, hogy az iskolákban felhívják a figyelmet az internetes kereskedelemre, a diákok tanuljanak arról, hogy a vállalkozóknak milyen jogaik vannak. Az iskola pályázata igen széles körű volt, a kötelező háromon túl összesen hét területnek is megfeleltek, vagyis a Krúdyban kiemelkedő a fogyasztóvédelmi ismeretek átadása – hangsúlyozta Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. Hozzátette, ez azért is fontos, mert ez egy szakiskola, ahonnan nemcsak a jövő fogyasztói, hanem a jövő vállalkozói is kikerülnek majd.

Molnár Zoltán megbízott igazgató elmondta, képzéseik magukba foglalják a tudatos fogyasztói magatartás oktatását, céljuk, hogy a fiatalok úgy kerüljenek ki az intézményből, hogy alkalmazni is tudják a megszerzett tudásukat.

A diákok és az érdeklődők az iskolában egész nap megtekinthették a minisztérium mechanikai és villamossági, valamint élelmiszer- és vegyipari laboratóriumainak tevékenységét. Megmutatták például azt, miért veszélyes egy manapság igen népszerű gyerekroller, de bemutattak egy olyan álarcot, ami egy születésnapi torta gyertyájának elfújásakor gyulladt ki. Emellett a testékszerek, szemüvegek és bizsuk nikkelkibocsátásáról, valamint az elektromos berendezések és gyermekjátékok biztonságossági vizsgálataiból is láthattak bemutatót a jelenlévők.

A fogyasztói tudatosságra nevelő iskola elismerő címet Molnár Zoltán igazgató vette át Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkártól.