Hoppon maradhat, ha pénzt venne fel

A pénzintézetek november 1-jén kötelesek voltak zárolni azoknak az ügyfeleknek számláit, akik október 31-ig nem tettek eleget adategyeztetési kötelezettségüknek.

Sokan ezt nem tették meg, ezért félő volt, hogy a hosszú hétvégén botrány lesz a visszautasított tranzakciókból. Ha valakinek nem adott pénzt a bankautomata, vagy a virágosnál nem tudta kifizetni a koszorú árát, az több mint kellemetlen.

A félelem alaptalan volt, egyetlen ilyen hír sem kapott szárnyra, sem a közösségi oldalakon, sem a televíziós csatornákon, online portálokon, hétfő délutánig olvasóink sem hívták ilyen ügyben a szerkesztőségünket. Megkérdeztük az OTP Bankot, hány azonosítatlan magánszeméllyel fordultak rá a novemberre, és arra is kíváncsiak voltunk, már a hétvégén korlátozták-e a mulasztók tranzakcióit, vagy ezt csak az első banki munkanaptól, hétfőtől tették. Arra is választ vártunk, van-e az OTP-nek – és más pénzintézetnek – mérlegelési joga, megteheti-e, hogy az azonosítatlan ügyfélnek is enged pénzt felvenni vagy átutalni.

„A határidő leteltéig az ügyfelek túlnyomó többsége azonosította magát. A korlátozás a törvényi határidővel történt meg, a hitelintézetnek nincs egyéni mérlegelési joga” – írta válaszában a bank kommunikációs főosztálya. Ugyanakkor fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a hiteltörlesztés, a csoportos beszedési megbízás, illetve az inkasszó teljesülése a zárolás ellenére folyamatos az ilyen számlákról is. Az MKB bank közleménye is azt írta, hogy az azonosítatlan ügyfelek sem utalni, sem pénzt felvenni nem tudnak a számláról. Azok zárolását csak a kötelező adategyeztetést követően oldhatják fel.