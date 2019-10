Két időközin megválasztott polgármester is búcsúzik a makói járásban

A Makói járásnak két olyan települése volt, ahol októberig időközi választáson megválasztott polgármester vezette a települést: Csanádpalota és Nagylak. Mindketten szerették volna folytatni a munkát, de a választók másnak szavaztak bizalmat – mit szólnak az eredményhez, és most mihez kezdenek?

– Engem nagyon meglepett az eredmény, és a palotaiakkal beszélgetve sokan másokat is – mondta Nyergesné Kovács Erzsébet, Csanádpalota leköszönő polgármestere. Emlékezetes: 2017 júniusában, az előző polgármester, Kovács Sándor halálát követően lett a kisváros vezetője; egyébként egyszer, 2010-ben ők ketten is csatát vívtak a polgármesteri tisztségért – akkor Kovács Sándor győzött. Érdekes, hogy Nyergesné mostani legyőzője, Debreczeni István az időközi választáson ugyancsak ellenfele volt, és nagy csatát vívtak, szoros küzdelemben nyert Nyergesné – előbbi függetlenként indult, utóbbi a Fidesz támogatásával.

Nyergesné a közigazgatásban folytatja

A mostani választás a búcsúzó polgármester szerint elsősorban azért alakult így, mert volt egy harmadik jelölt is, aki megosztotta a szavazatokat – egyébként most is szoros volt az eredmény, csak ezúttal hármuk között. Nyergesné azt mondta, a kisváros civil életével mint helybeli polgár természetesen a továbbiakban is foglalkozni fog, a közéleti szerepléstől azonban egyelőre elköszön. Terve az, hogy a közigazgatásban dolgozik majd – ez nem meglepetés, hiszen korábban is ezt csinálta. Amikor felhívtuk, egyébként éppen unokázott, és úgy tűnt, egyáltalán nem bánja, hogy ilyesmire is több ideje van.

Nagylakon is ugyanazok mérkőztek újra

Hasonló volt a választás eredménye Nagylakon is, amit 2016 márciusa óta irányított Locskai Zoltán, aki úgy került a polgármesteri székbe, hogy elődje, Gyarmati András váratlanul lemondott, nyugdíjba vonult. A most a Fidesz színeiben indult Locskai alulmaradt a független Kolozsvári Rozáliával szemben. Ők szintén megmérkőztek már az időközi választáson is; akkor Locskai nyert igen meggyőző fölénnyel, most meg Kolozsvári.

Locskai szerint a kampány döntött

– Bíztam benne, hogy folytatni tudom a munkát, mert egy fél ciklus alatt az ember nem igazán tudja megmutatni, mire képes – mondta, amikor megkerestük.

Ő úgy tapasztalta, semmi nem utalt arra, hogy az emberek elégedetlenek lennének vele. Úgy gondolja, két tényezőn múlt az eredmény: az egyik, hogy a két korábbi polgármester, Gyarmati András és Kocsis István az ellenfele mellett kampányolt, a másik, hogy alpolgármestere – aki egyébként be sem jutott a testületbe – úgyszintén. Ez utóbbi miatt csalódottnak tűnt. Most, hogy elköszönt a hi­­vataltól, vagy visszatér eredeti hivatásához – a postától úgy jött el, hogy fizetés nélküli sza­­badságra ment – , vagy egy másik önkormányzatnál fogja kamatoztatni megszerzett tudását. Hogy melyik utat választja, az két héten belül fog eldőlni.