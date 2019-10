Koszos a város – nyílt levelet írtak Botka Lászlónak

Szemetes utcák, ürülék és patkányok vannak Szegeden városszerte. Koszos a megyeszékhely: az egyik lakó nem bírta tovább, és nyílt levélben tiltakozott a polgármesternél.

– A mellékelt emberi ürülék „képe” már több mint 3 hete dí­­szeleg ott, senki által nem za­­vartatva, csak a környékbelieket zavarva! De nem, nem az ő dolguk a rendszeres takarítás más portája előtt. Mindenkinek csak a sajátja előtt kötelessége. A közterület-felügyeletnek meg az, hogy aki nem teszi, azt „rákényszerítse” – írta a pol­­gármesternek címzett nyílt le­velében egy szegedi lakos.

Nem akar politizálni

Koszta Péter szerint a város tele van koszos utcákkal. A Mars tér környékét, a Mérey, a Mikszáth Kálmán és a Kárász utcát, valamint a Tisza-partot hozta fel példaként. Van olyan hely, ahol emberi és madárürülék, valamint madártetem borítja rendszeresen a közterületet.

A nyílt levél szerzője fotókat is készített. Koszta Péter szerint a kritikus helyszíneken a közterület-felügyelőknek kellene heti rendszerességgel intézkedniük. Levelében hangsúlyozta, hogy nem akar politizálni. Szeged polgármesterétől viszont azt várja, hogy ha már a kampányban a város szárnyaló gazdaságáról beszélt, akkor erősítse meg a közterület-felügyeletet, ahol pe­­dig sok a szemét, állítsa vissza az utcaseprő hálózatot és alkalmazzon parkőröket.

Hétvégén gyakrabban kellene takarítani

– És mivel szárnyal a város gazdasága, ezért a városnak lenne is rá pénze. Ahogyan ar­­ra is, hogy az olyan paradoxonokat feloldja, hogy hétvégén, amikor a belvárosban a legnagyobb az élet és az ezzel járó szemétterhelés, pont ekkor nincs takarítás, nincs sze­­metes­ürítés?! Nincs benne logika, de mivel szárnyal a város gazdasága, így biztosan telne hétvégi pótlékra, hétvégi takarításra… is! – folytatódik az iromány. Koszta levelét azzal zárja: Kérem, kezdjen el a város tisztaságáért valamit gondos gazda módjára végre tenni!

Buli után nyomok maradnak

De nem Koszta Péter az egyetlen, akit zavar a helyzet: ol­­vasóinktól kapott képeken há­­nyás- és vizeletfoltok tarkítják Szeged utcáit. Az ismertebb szórakozóhelyek még megbirkóznak a kosszal, de egy-egy nagyobb szabadtéri rendezvény után gyakran undorító foltok csúfítják a belvárosi kö­vezetet.

Ahogy a havat, a szemetet is el kell takarítani

A lakóépület vagy üzlethelyiség tulajdonosa, bérlője, üzemeltetője felelős az épület előtt lévő járdaszakasz tisztán tartásáért, ahogy a hóeltakarításért is – mondta lapunknak Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetője. Ezt egy kormányrendelet írja elő, vagyis a homlokzat szélességében kell tisztán tartani a járdát télen-nyáron – tette hozzá a cégvezető.