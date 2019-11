Máté Bence békás képe lett az Év Természetfotója

Máté Bence megcsonkított békákról készült képét választották idén az Év Természetfotójának. A pusztaszeri fotós már két éve nem készített új képet, régebbi felvételeiből azonban 11 is bekerült a legjobbak közé, amelyekből a fővárosban kiállítás nyílt.

A naturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége már 27. alkalommal hirdette meg Az Év Természetfotósa pályázatot. Erre idén 14 kategóriában több mint 3300 fénykép érkezett mintegy 200 fotóstól. Ezek közül 103-at választott be a szakmai zsűri az utolsó fordulóba, amelyeket ki is állítottak. Az Év Természetfotóját 2019-ben ismét Máté Bence készítette. A szakmai zsűri Békacomb című képét találta a legjobbnak a beérkezett pályamunkák közül, amely arra a problémára hívja fel a figyelmet, hogy a finom étel miatt hány kétéltűt pusztítanak el.

Csodálkoztam, hogy a zsűri ezt a képemet választotta fődíjasnak, hiszen ez nem természetfotó, sokkal inkább sajtófotó. Egy ilyen versenyen pedig szerintem inkább a természet szépségét vagy ábrázolását kiemelő képeket kellene inkább előtérbe helyezni

– mondta el lapunknak a pusztaszeri fotós. Az év természetfotójának választott alkotása egyébként búvárfotós technikával készült Romániában, és azt mutatja be, hogy a vadon élő, gasztronómiai céllal megcsonkított békákat egyszerűen visszadobják a tóba.

Máté Bence további 10 képe is a legjobbak közé került. – Összesen 25 fotót adtam be a pályázatra – mesélte. Ezek közül volt, amire számított, hogy a legjobbak közé kerül, mégsem jutott be az utolsó körbe. Emiatt azonban ugyanúgy nem érez csalódottságot mint ahogy amiatt sem, hogy idén nem ő lett az év természetfotósa.

Ez az egyetlen olyan fotópályázat, ahol szerintem nagyon helyes elv szerint nem az év természetfotóját készítő személy lesz az év természetfotósa, hanem pontrendszer alapján osztják ki ezt a címet. Aki a 13 kategóriában a legtöbbet gyűjti, az nyeri el. Én már két éve nem fotózok, utazó szabadtéri kiállításomra koncentrálok, amely a héten éppen Budapesten nyílik meg. Régebbi képeimmel már a legjobbak közé kerülni is nagy öröm volt számomra. A fődíjat pedig egy kedves barátom nyert. Daróczi Csabát 1999-ben ismertem meg, akkor még a díjak 50 százalékát ő és Novák László vitte haza. Azt gondolom, becsülendő, hogy még 20 évvel később is aktív és képes a megújulásra.

A versenyben egyébként Máté Bence munkái mellett több más Csongrád megyei kötődésű kép is a legjobbak között szerepelt. Például a szegedi Vadász Anna erdei fülesbagolyról készült Szem-füles című képe dicséretet kapott. Az ifjúsági kategória győztese csongrádi: Koncz-Bisztricz Tamás Köd című fotóját ráadásul szintén a megyében, Ópusztaszeren készítette. A fenntartható energiatermelés és a természet kapcsolata kategória győztese, Lakatos János pedig Felvillanyozva című fotóját a Csongrád melletti elhúzódó magasfeszültségű áramvezeték alatt legelésző őzekről készítette.

A pályázat utolsó fordulójába jutott képeket november 6. és december 31. között a Magyar Természettudományi Múzeumban megrendezett kiállításon láthatja a közönség.