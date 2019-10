Nemesi Pál: Minden szegedi polgármestere szeretnék lenni!

50 százalékot meghaladó választói részvételre számít Nemesi Pál, Szeged független polgármesterjelöltje. Azt mondja: a szegediek tízezreivel konzultálva egy olyan átfogó programot dolgoztak ki, ami a gazdaságfejlesztés mellett az egészségügyi problémákra is választ kínál.

– Több emberrel is beszéltem, akik nem értik, hogy miért kellene egy zöldmezős ipari park Szegeden. Azt mondják, hogy van már egy a városban.

– Jelenleg nincs akkora méretű és előkészítettségű, amely alkalmas lenne fogadni egy komoly nemzetközi gyártóüzemeket, ehhez legalább 500, ideális esetben 800 hektáros egybefüggő terület kellene, profi infrastruktúrával. Mondok egy példát! A német Thyssenkrupp a közelmúltban jelentette be, hogy Pécsen épít gyártóüzemet, mert 2020 végére már termelni szeretne az új telephelyen. A cég Szegeden is tárgyalt, de a kiszemelt területen, nevezetesen az ELI Lézerközpont környezetében nincs előkészítve az az infrastruktúra, és nem áll rendelkezésre annyi energia, amennyit a gyártóüzem igényelne. Szegeden jelenleg nem adott minden feltétel ahhoz, hogy egy befektető cég egy év alatt megvalósíthassa terveit. Pécsen adott volt a lehetőség, ezért van szükség egy új, zöldmezős ipari parkra, nélküle nem tudunk hazai vagy nemzetközi vállalatokat fogadni.

Az egészség az első

– Polgármesterjelölti programjának sarkalatos eleme az egészségügy fejlesztése, de azt mondják erre, hogy a kórház, a klinika fenntartása nem önkormányzati feladat.

– Még 2007-ben döntött úgy a város, hogy a kórházát átadja az egyetemnek, de van az egészségügynek egy olyan szegmense, amiről sem finanszírozási szempontból, sem szakmai szempontból nem lehet és nem célszerű lemondani. Azokra az idős emberekre gondolok, akik jellemzően egyedül élnek és ellátásra szorulnak. Az az elképzelésünk, hogy a volt 1-es kórház területén elindítjuk az idősgondozást. Egy mintaprojekt keretében továbbfejlesztenénk azt az informatikai rendszert is, ami a járóbeteg-ellátásban csökkentené a sorban állást. Sok idős embernek az is gondot jelent, hogy elmenjen a patikába a gyógyszerért, ezért szeretnénk megszervezni a jogosult gyógyszerek házhoz szállítását. Ehhez társulna az a vészhívó rendszer, amivel segítséget kérhetnének. A vérvételi decentrumok kialakításával pedig a rendelőben rendre kialakuló hosszú sorokat számolnánk fel.

Szeged zöld város legyen

– Egyre több fiatal tartja fontosnak, hogy helyi szinten is tegyenek valamit a globális felmelegedés és a klímaváltozás ellen. Zöldebb lesz Szeged?

– Teljesen jogos felvetés! Örülök annak, hogy a fiatalokat érdekli és felelősen gondolkodnak a jövőjükről. Azon dolgozunk majd, hogy Szeged egy zöld város legyen. Nyilván fontos, a parkjaink, közterületeink jó állapotban legyenek. A programunk egyik alapeleme, hogy a következő ciklusban 22 ezer fát ültessünk közösen a szegediekkel. Ez a minimum, ettől, ha lehet, többet fogunk tenni, és a jelenleg elhanyagolt parkokat, játszótereket is rendbe tesszük.

Csak a munka számít

– A kampányban tartózkodott attól, hogy versenytársait minősítse, hogy életkorukon vagy jövedelmi-vagyoni helyzetükön élcelődjön. Béketűrő ember?

– Már a kampány elején elmondtam, hogy én egy egyszerű családból származom. Békés megyében születtem, középiskolás diákként kerültem Szegedre. Nagyon büszke vagyok arra, hogy befogadott a város. A neveltetésembe nem fér bele, hogy versenytársaimat mocskoljam vagy sárdobálásba kezdjek. Megfogadtam a kampány kezdetén, hogy nem foglalkozok majd a nemtelen támadásokkal. Én az elvégzett munkában hiszek.

– Az önkormányzati képviselőjelölteknek is azt mondtam, hogy a kampány csak az előszobája annak a munkának, ami a jövőben vár rájuk. Nem személyi vagy pártérdekek alapján működő önkormányzatban gondolkodom, egyetlen területet vagy ágazatot sem szeretnék a pártpolitikának alárendelni. Roppant fontos, hogy én minden szegedi polgármestere szeretnék lenni: nem számít, hogy ki hová szavazott eddig, ki az, aki jobb- vagy baloldali, egyetlen dolog a lényeg:

Szeged!