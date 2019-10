Sok a kerékpáros baleset – mutatjuk, mi a közös bennük

Egy halálos és négy súlyos sérüléssel járó kerékpáros ­baleset történt megyénkben az elmúlt hetekben. Érdemes a védőfelszerelés használata, akár életmentő is lehet.

Kerékpáros nőt gázoltak Szege­den. Teljes útzár Domaszék kül­­területén, biciklist gázoltak az 55-ös számú főút 9-es kilométerszelvényénél – ilyen és ehhez hasonló híreket olvasni hetek óta megyénkből. Az el­­múlt hónapokban jelentősen emelkedett megyénk útjain a kerékpáros balesetek száma, a rendőrség 30 napra visszamenőleges adatai szerint szeptember 5-én Szentesen, szeptember 6-án Hódmezővásárhelyen, október 4-én Domaszéken és október 6- án Makón történt súlyos sérülésekkel járó kerékpáros baleset, míg október 8-án Szegeden vesztette életét egy biciklis baleset következtében.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai is a kerékpáros balesetek számának emelkedéséről árulkodnak: míg januárban 34, áprilisban 135, addig júniusban már 217 biciklivel közlekedőt ütöttek el hazánkban.

– A közös ezekben a balesetekben az volt, hogy többen sú­­lyos, adott esetben életveszé­lyes koponyasérülést szenvedtek el, és egyikük sem viselt védősisakot. A koponyasérülések egy részét hatékonyan elnyelheti a kerékpáros védősisak, ennek hiányában a koponyán belül továbbmozgó agy nekiütődik a koponyacsontnak, ami agyrázkódást, súlyosabb esetben zúzódást okozhat, miközben erek szakadhatnak el, ami pedig súlyos koponyaűri vérzéshez, életveszélyes állapothoz vezethet – nyilatkozta lapunknak Hangai József, az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa.

A szakember azt mondja, a gyermekek esetében ez még in­­kább veszélyes, hiszen náluk a koponya a testükhöz képest nagyobb tömeget képvisel, emiatt az ütés erősebb lehet. Náluk ajánlott a könyök- és térdvédő viselése is, hogy a csontokban lévő növekedési zónát is óvjuk. Emellett indulás előtt érdemes a fékek, a világítóberendezések és láthatósági elemek alkalmasságát is szemügyre venni, mind nagyon fontos része a biztonságnak.

Ugyanakkor a volán mögött ülőktől is sokkal nagyobb figyelemre van szükség, a beláthatatlan útkereszteződésekben, amelyeken kerékpárút halad ke­­resztül, fokozott óvatossággal közlekedjenek.