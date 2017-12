Rászoruló családokon segítettek olvasóink

Minden eddiginél több pénzt osztottunk ki idei karácsonyi akciónkban rászorulóknak. A kiválasztott 12 család mindegyike legalább 250 ezer forintot vehetett át karácsony előtt, de volt, akinek több mint 400 ezer forintot vittünk a címzett támogatásoknak köszönhetően.Ahogyan arról az elmúlt napokban beszámoltunk, mindenki még karácsony előtt megkapta a Lapcom Média Alapítvány számláján gyűjtött jóakaratforintokat. A legtöbb felajánlás idén a makói Berecz Katalinnak és a szegedi Nagy József Atillának és családjának érkezett. A két lányát egyedül nevelő édesanya 413, az áram nélkül élő család pedig 425 ezer forintot kapott olvasóinktól. De több mint 300 ezer forintot adtunk a Turcsik családnak és Kovács Erikának is.Mindezek mellett számos tárgyi felajánlás is érkezett. Kerékpárt, mosógépet, bútorokat is vittünk a családoknak, illetve a Hungerit Zrt. felajánlásának köszönhetően mindenki kapott egy nagy élelmiszercsomagot is. Sok magánszemély is támogatta családjainkat, közülük a legjelentősebb adományt Borbola Imre adta. Ő két családnak is segített: Turcsikéknak komplett fürdőszoba-felszerelést, Berecz Katalinnak pedig laptopot, játékokat és élelmiszert vitt.Utalások egyébként azóta is érkeznek, hogy a családoknak elvittük az ajándékokat. Az utólag beérkező összegeket a két ünnep között visszük ki az érintetteknek.