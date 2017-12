Turcsikék bicikliket, Paplogóék kerekesszéket is kaptak olvasóinktól a készpénz mellett - átadtuk az első ajándékokat

Újabb ajándék a Klauzál téren



A Klauzál téri Délmagyarország–Rotary Adventen ma 17 órakor a szegedi rotarysták újabb támogatottja, Benedek Leila és családja vehet át ajándékot. Az M&M Group Kft. felajánlásával élelmiszert és porszívót kapnak. Az ajándékozáson jelen lesz Katona Márta, az SZTE Gyermekklinika professzora is. A színpadi műsort a Majakovszkij téri óvoda adja.

Idén 12 nehéz sorsú családot támogat a Lapcom Média Alapítvány: legalább 250 ezer forintot mindannyiuknak átadunk az ünnepek előtt. Őket december elsejétől kezdve be is mutattuk lapunkban, tegnap megismerhették az utolsó történetet is Mától kezdve már azt olvashatják, mekkora ereje van az összefogásnak: megmutatjuk, ki milyen segítséget kapott karácsony előtt. A legnagyobb összefogás Turcsikékért indult meg . A címzett támogatásokkal kiegészítve összesen 275 ezer forintot vehettek át lapunk főszerkesztő-kiadóigazgatójától, Bonifert Gábortól. Emellett a család összes tagja kapott például kerékpárt, hogy az üllési tanyavilágból ne kelljen kilométereket gyalogolniuk mindennap. A Hungerit Zrt. egy nagy élelmiszercsomagot állított össze nekik – és az összes többi támogatott családunknak is. Egy magánszemély, Borbola Imre pedig a fürdőszobájuk kialakításához nyújtott segítséget: kabinos, lefolyós tustálcát és egy talpas mosdót ajándékozott nekik. Emellett vitt a családnak mobiltelefont és ruhaneműt is, illetve megcsináltatta az eltört képernyőjű laptopjukat. A lebénult férjét egy ruzsai tanyán egyedül gondozó Paplogó Antalné sorsa is sokakat megérintett , neki összesen 284 ezer forintot adtak össze olvasóink. Emellett felajánlottak neki egy kerekesszéket, hiszen az, amelyet még évekig kellene használnia, már eltört, illetve pelenkát is küldött egyik olvasónk, hiszen az ágyban fekvő férfinak erre nap mint nap szüksége van, és bizony jelentős költséget jelent ennek a megvásárlása. Jól jött a családnak a hungerites ajándékcsomag is, így húsárura egy darabig nem kell költeniük. Volt, aki személyesen vitte ki nekik a fürdetőkocsit, amelyre szintén szükségük volt, illetve egy magánszemély felvágta az asszony helyett a háznál lévő tűzifát.Támogatott családjainknak még néhány napig várjuk a felajánlásokat. Karácsony előtt mindenkinek elvisszük olvasóink ajándékait, illetve az alapítványi számlánkon számukra összegyűlt pénzt, hogy legalább az idei szeretet ünnepét ne kelljen nélkülözésben tölteniük.

A Lapcom Média Alapítvány idén 12 Csongrád megyei családot támogat, hogy szebb, boldogabb karácsonyuk lehessen. Őket lapunkban is bemutattuk, számukra is várjuk felajánlásaikat. A jóakarat forintjait átutalhatják a 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámra, vagy csekken is befizethetik, amelyet november 17-i lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 30/422-1747-es telefonszámon jelentkezhet munkanapokon 9 és 16 óra között. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben tudunk fogadni, ha a támogatott családok valamelyikének ezekre szüksége van.