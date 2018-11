˝Vannak rossz napok, de már megszokták˝ - 3 sérült gyermeket nevelnek Nagyék Bordányban

Várjuk adományaikat



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-ig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657- 00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Karitász Alapítvány irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.





– Hatalmas a nyüzsgés hétvégenként a bordányi Nagy családban – ilyenkor tudnak ugyanis csak mindannyian együtt lenni, ami három gyermeküket minden alkalommal különösen izgatottá teszi. Legnagyobb lányuk, a 11 éves Patrícia bentlakásos kollégiumban él, hétfőtől péntekig így nem látják őt testvérei. A kislány 4 éves kora óta a Kozmutza Flóra intézménybe jár, középsúlyos fogyatékos.– A születésekor nem volt semmi probléma, 15 hónaposan viszont már feltűnt a szakembereknek, hogy valami nem teljesen jó. Gyógytornát javasoltak neki – mesélte az édesapa, Nagy Zsolt. – Nem sokkal később megszületett a kistestvére, és onnantól kezdve látványosan elkezdett visszafelé fejlődni. A mai napig nem tudjuk, mi történt. Egy biztos: soha nem lesz képes önállóan ellátni magát.A 9 éves Szintia szintén speciális iskolába jár, a hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágostonba. Ő figyelemzavarral küzd, és a legkisebb gyereket, a 7 éves Brigittát is hasonló problémák miatt nem tudták még iskolába vinni szülei. Mindkettőjük napi szinten ingázik Bordány és Hódmezővásárhely között, és mivel kiszámíthatatlan, mikor jön értük az iskolabusz, és mikor hozza őket vissza, az édesapa alkalmi munkákon kívül mást nem is tud elvállalni, hiszen nincs olyan munkahely, ahol tolerálnák, hogy később ér be vagy korábban megy haza, mint mások. Az pedig nem kérdés, hogy ő az, aki indítja és várja haza a lányokat.– A feleségemnek muszáj volt elmennie dolgozni, mert depressziós lett itthon. Sokáig egyedül volt a lányokkal, mert én Németországban dolgoztam. Azt gondoltuk, mivel ott jól kerestem, boldogulunk majd, de rá kellett jönnünk, hogy ha két országban két háztartást kell fenntartani egy fizetésből, már nem is annyira jó üzlet, így hazajöttem. Ráadásul át is vertek, egy autóval fizettek ki, amit ugyan a nevemre írtak, de Németországban van a biztosítása. Mostanra már azt sem tudom fizetni, így attól rettegek, mikor keresnek majd a hatóságok ez ügyben.Az édesanya, Nagyné Sebők Erika jelenleg próbaidős kisegítő egy étteremben, Zsolt pedig alkalmi munkákkal próbálja kiegészíteni a család jövedelmét. Végzettsége szerint hűtő- és légtechnikához ért, de leginkább kőművesmunkákat végez, azt is kitanulta. Havonta 180–200 ezer forintot tudnak beosztani, ez öt főre nagyon kevés. – A tavalyi évünk erősebb volt, akkor 12 köbméter tűzifa már be volt tárolva. Idén csak 10 mázsát tudtam venni – mesélte az édesapa. Számláikkal szintén elmaradoznak, és lenne mit javítgatni is szerény otthonukban, ahol a speciális nevelési igényű gyerekek időről időre összetörnek valamit.– Normális ágy, gyerekbútor jó lenne a lányoknak, a porszívónk is elromlott, és Szintiának egy hónapja nincs szemüvege, mert ráléptek. De egyiket sincs lehetőségünk megvenni ezek közül – sorolta Zsolt, aki helyzetüktől függetlenül láthatóan nehezen fogadta el, hogy segítséget kap. – Mi mindent megpróbálunk nekik megadni – mondta elkeseredve. – Vannak rossz napok, de ez van, már megszoktuk.