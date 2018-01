2025-től már csak elektromos vagy hibrid autókat gyárt a PSA Peugeot-Citroen autókonszern

A PSA ehhez az Opel technológiát alkalmazza. A PSA, amely Európa második legnagyobb autógyártója, tavaly vette meg 2,5 milliárd dollárért az Opel és a Vauxhall márkákat az amerikai General Motorstól.



A világ vezető autógyártói közül elsőként a kínai tulajdonban lévő svéd Volvo mond le a belsőégésű motorok gyártásáról és azt tervezi, hogy 2019-től minden új autója már kizárólag elektromos meghajtású vagy hibrid lesz.



Carlos Tavares, a Peugeot vezérigazgatója egy detroiti fórumon arról is beszélt, hogy a francia járműgyártó autóinak 80 százaléka valamilyen mértékben önvezető lesz 2030-ra, ezen belül 10 százalékuk 4-es vagy 5-ös SAE szintű lesz.



A SAE (Society of Automotive Engineers) International 2014-ben egy szabvány formájában definiálta az autonóm gépjárművek terminológiáját, illetve megfogalmazta azok szintjeit az automatizáltság tekintetében. A 4-es szint magas szintű automatizáltságot jelent, amikor az automata járművezető-rendszer irányítja az összes dinamikus vezetési műveletet, még akkor is, ha a járművet vezető ember nem megfelelően reagál egy beavatkozási kérésre. A legmagasabb, 5-ös szint azt jelenti, hogy a jármű ember nélkül is közlekedhet.



Carlos Tavares elmondta azt is, hogy 2026-ig tervezi az autókonszern a visszatérést az a Egyesült Államok autópiacára, ahonnan több mint húsz éve vonult ki.