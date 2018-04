A 112-t hívja a durranó légzsák: érkezik az új autókba az automata segélyhívó - kötelező az Unióban

Utólag is megoldható



A Magyar Autóklub szerint a már forgalomban lévő autókba 30 ezer forint körüli áron lehet beszerelni a rendszert. – Tömeges igény még nincs az utólagos beszerelésre, de műszakilag nem túl bonyolult – mondja Ribizsár Gábor, az autóriasztókat is szerelő Ribizsár Autó-Hifi tulajdonosa. Egy mobiltelefon SIM-kártya kell hozzá, ami a vészhívást indítja, és ez valószínűleg egybe lesz építve egy lassulásérzékelővel. Például olyannal, ami a fedélzeti kamera utolsó 30 másodpercét is megőrzi, ha balesetre utal a lassulás.

Kaczkó Norbert: Ma még csak opció, de az új modelleknél alapfelszereltség lesz a vészhívó.

Fotó: Frank Yvette

Fotó: Frank Yvette

Egy uniós rendelet szerint az áprilistól az európai piacra kerülő autók csak akkor kapnak típusbizonyítványt, s lehet forgalomba helyezni, ha bennük van az eCall, vagyis az automatikus segélyhívó.Ez a rendőrség által működtetett 112-es egységes rendszerhez kapcsolódik, és vészhelyzet esetén lép működésbe, ilyen például a légzsák kinyílása.A fedélzeti egység ilyenkor automatikusan előállít egy adatcsomagot, a gépjárműről szóló információkkal, az autó pontos helyzetével, valamint hangkapcsolatot is indít a segélyhívó operátora felé. Ezzel együtt továbbítja az adatokat a 112-es segélyhívó kezelőjének – természetesen a járműben ülők az eCall gomb megnyomásával is hívhatják a 112-t.– Az Opel úgynevezett OnStar rendszere már több mint két éve tudja az automatikus baleseti riasztást, igaz, ez még az Opelhez fut be, és az ottani, magyarul beszélő kollégák vannak forró dróton a rendőrséggel, a mentőkkel és a tűzoltókkal – mondja Kaczkó Norbert, az Opel C-Mobil értékesítési vezetője. Megtudjuk, a számos kényelmi funkciót – távdiagnosztikát, lopott autó indításának megakadályozását – is kínáló OnStar jelenleg feláras extra. – Rendelhetek is még autót enélkül a gyártósorról, de a következő érkező új modellben már kötelezően benne lesz az automatikus vészhívó funkció – mondja a szakember.Érdekes, hogy a kereskedés luxusmárkájánál, a BMW-nél már régóta minden autóban az alapfelszerelés része a segélyhívó. Katona Csaba kérésünkre meg is mutatja, hogy egy SOS piktogrammal ellátott lenyíló kis fül megnyomásával lehet hozzáférni a segélyhívó gombhoz, nehogy egy véletlen mozdulattal hozza működébe azt a vezető. Durvább ütközésnél, például a légzsák kinyílásánál a rendszer automatikusan indítja a vészhívást. Érdekes, hogy az ugyancsak a C-Mobilhoz tartozó márkánál, a Peugeot-nál még egyetlen szalonban álló modellben nincs segélyhívó – biztosan lesz viszont az ősszel érkező új 508-asban.A rendszer hazai felelőse a Magyar Autóklub, hozzájuk futnak be elsőként az adatok, így a téves riasztásokat is kiszűrik majd. Ha az operátoruk megbizonyosodott arról, hogy jogos a hívás, továbbítják a 112-nek. A rendőrségnél már elvégezték az informatikai teszteléseket, és „személyi állományt" is felkészítették az eCall rendszer használatára. A megoldás olyan eseteknél kiemelten hasznos, ha éjszaka, illetve nem látható területen történik baleset, vagy például árokba borul egy jármű. A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem abban állapodott meg, hogy ha nem sikerül hangkapcsolatba lépniük a gépjárműben ülőkkel, akkor mindannyian a helyszínre küldik egységüket.