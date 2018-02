A Suzuki 3 év alatt 3 milliárd dollárt fektet be Indiában

A Suzuki Motor Corp. három év alatt csaknem 3 milliárd dollárt fektet be Indiában, hogy fenntartsa vezető helyét az ottani piacon és hogy előkészítse a kizárólag hibrid és elektromos motorok gyártására történő átállást.



A The Economic Times című lap közlése szerint a 3 milliárd dollárból a negyedik legnagyobb japán autógyártó mintegy 2,3 milliárd dollárt indiai leánycégébe, a tőzsdén is jegyzett Maruti Suzuki vállalatba fektet. A fennmaradó összeget a cég a Suzuki Motor Gujarat termelőkapacitásának növelésére fordítja.



A Maruti Suzuki több mint 50 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik Indiában.



A Suzuki a hét elején közölte, hogy 68 százalékkal 86,9 milliárd jenre (790,36 millió dollár, 100 jen=231,75 forint) emelkedett a negyedéves működési nyeresége eladásainak a növekedésére Európában és Japánban, továbbá a legnagyobb autó- és motorkerékpár-piacának számító Indiában.