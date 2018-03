Nem látott még repülő autót? - mi mutatunk egyet - Galéria

Megnyílt kedden a 88. Genfi Autókiállítás, a világ egyik legnagyobb autóipari szakkiállítása a sajtó számára. Több tízezer négyzetméteren 180 kiállító 900 járművet vonultat fel, és 110 világ-, valamint európai premiert tartanak. A szervezők a március 18-ig tartó kiállításra mintegy 700 ezer érdeklődőt várnak. A kiállítás részeként hirdették ki az Év Autója választás nyertesét, amely 2018-ban a Volvo új alsó-középkategóriás szabadidő autója, az XC40-es lett. A Magyarországon gyártókapacitással vagy beszállítókkal rendelkező nagy európai autógyártók közül az Audi a felső-középkategóriás modelljének, az A6-osnak legújabb, nyolcadik generációját mutatta be világpremier keretében.A Mercedes nem készült ugyan világ- vagy európai premierrel, de nagy figyelem övezi az új, Kecskeméten gyártott A-osztályt, amelyet a közelmúltban mutattak be. A több mint 60 magyar beszállítóval, és tőlük 1,4 milliárd euró értékben vásárló BMW az X4-es szabadidő autójának két új változatát mutatta be Genfben, de a legnagyobb figyelmet a felső-középkategóriás 5-ös BMW kapja az európai Év Autója választáson elért harmadik helyezése miatt. A Gyöngyöshalászon gyárral rendelkező Apollo Vredestein arról tájékoztatott, a hollandiai mellett a magyar gyárban is készülnek majd az új, Aspire XP nyári gumiabroncsok.