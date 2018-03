Szárnyalt az autógumi-piac tavaly: minden 4. eladott abroncs Magyarországon készült

Nagyot ment a gumiabroncs-piac a tavalyi évben, a személyautóra és kisteherre vásárolt új gumik darabszámának növekedése 2016-hoz képest közel 5 százalék volt az Automax friss adatai szerint. Az értékesítés volumene mellett a hazai autósok vásárlási szokásai is változóban vannak, egyre inkább az online csatornák kerülnek előtérbe, itt a növekedés 8,5 százalék volt. „2017-ben közel 145 ezer abroncsot adtunk el, minden szegmensben látható a bővülés, de a legjobban a négy évszakos gumik piaca nőtt, ami az évente maximum 10 ezer kilométert megtevő autósok számára optimális választás" - mondta Nagy Tibor, az Automax ügyvezetője.Márkák tekintetében egyértelmű a hazai gyártású abroncsok dominanciája. „A Hankook már több mint tíz éve gyárt autógumit Magyarországon. 2017 elején pedig elindult az Apollo magyarországi gyára is, ahol Vredestein és Apollo márkájú abroncsok készülnek. Ezek lényegében magyar gumiként élnek a köztudatban, a hozzánk beérkező megkeresések során sokszor így is hivatkoznak rájuk. Ennek tudható be, hogy ezek márkák egyre népszerűbbek a fogyasztók körében, az itthon eladott abroncsok közt közel minden 4. hazai gyártású, és évről évre növekszik az arányuk" – mondta Nagy Tibor.4 új abroncs vásárlása esetén az átlagos kosárérték 75 946 forint volt 2017-ben. A legolcsóbban egy Daewoo Matizra kerültek téli abroncsok, darabonként mindössze 7000 forintért. „A másik végletet és egyúttal rekordot egy 813 ezer forintos beszerzés jelentette, mely egy BMW X6 tulajdonosának biztonságos téli közlekedését alapozta meg. Az összeg nagyjából egy átlagos használt autó piaci értékének felel meg" – mondta az Automax ügyvezetője.2017-ben a megelőző évekhez képest korábban váltottunk nyári abroncsra, ami az olykor 25 fokos kora nyári időjárásnak volt köszönhető: a legnagyobb tumultus március 20-án volt a gumiszervizekben. A télire váltásnál az október végén beköszöntő első hidegebb napok késztették az autósokat rohamra, mely október 30-ra esett. Az alsó középkategóriás autók dominanciájára utal, hogy nyári és téli gumik esetében is a legnépszerűbb méret a 205/55 R16-os volt. Az újautó-értékesítés fellendülése ugyanakkor a vásárlási szokásokra is hatással volt: 50 százalékkal többen szerezték be a téli gumit felnire szerelve.1. Hankook2. Barum3. Dunlop4. Continental5. Goodyear6. Kléber7. Toyo8. Pirelli9. Falken10. Michelin11. Firestone12. Kormoran13. Laufenn14. Vredestein15. Apollo