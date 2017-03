Rosszul lett egy férfi, segítője ellopta a mobilját

Villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi február 4-én az esti órákban Békéscsabán, az Orosházi úton. Az autó vezetője menet közben rosszul lett, kihangosított mobiltelefonján beszélt is a feleségével. A nő azonnal elindult hozzá és közben egy fiatalember is odament segíteni a férfinak. Hívták a mentőket, a férfi kórházba került.



A nő később észrevette, hogy az autóból eltűnt a férje telefonja. A Békéscsabai Rendőrkapitányság nyomozói még aznap éjjel lopás gyanúja miatt előállították az újkígyósi fiatalembert, aki tagadta, hogy elvette a készüléket. A telefon ekkor nem is volt nála. A 20 éves Cs. Dánielt március 2-án ismét elszámoltatták a nyomozók és újra házkutatást tartottak nála. A ruhái között elrejtve megtalálták a telefont, amit visszaadtak a tulajdonosának.