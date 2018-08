A hőség miatt kevesebb áramot tud termelni a paksi atomerőmű

A Duna vizének kiugróan magas hőmérséklete esetén átmenetileg előfordulhat a blokkok teljesítményének további csökkentése is - jegyezték meg.A közlemény szerint ugyanakkor, az atomerőmű a kánikulában is biztonságosan üzemel.Emlékeztettek arra, hogy az atomerőmű hűtővíz-kibocsátásának szigorú korlátai vannak: előírás, hogy a hűtővíz torkolatától 500 méterre a Duna teljes keresztmetszetén a víz hőfoka ne haladja meg a 30 fokot. Ezt az atomerőmű működése során mindig betartotta, és a jövőben is betartja - hangsúlyozták.