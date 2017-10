A kormány rejtélyes német tanácsadójának komoly szerepe lehetett a paksi bővítésben

Mangold korábban a FAZ-nak úgy fogalmazott: „a kapcsolataim az én know how-m", „ez az üzleteim alapja".

A paksi bővítés több fontos szakaszában is feltűnt az a Vlagyimir Putyint is közelről ismerő német üzletember, Klaus Mangold, aki évek óta tanácsadóként dolgozik a magyar kormánynak – írja a Direkt36 tényfeltáró központ legújabb cikkében.A Direkt36 forrásai szerint az európai üzleti elitben is jó kapcsolatokkal rendelkező Mangoldnak szerepe volt abban is, hogy a projekt elfogadhatóvá váljon az Európai Unió és a nyugati üzleti körök számára.Az 1943-as születésű Klaus Mangold pályájának egy jelentős részét német nagyvállalatok – mint például a Quelle és a Daimler - élén töltötte. Kiterjedt orosz kapcsolatai miatt hazájában sokan csak Mister Russlandnak, vagyis Mister Oroszországnak hívják. Jelenleg német, francia, amerikai, osztrák és kazah vállalatoknál tölt be tisztségeket, illetve tanácsadással foglalkozik cégein keresztül.A kapcsolattartója Lázár János, a paksi projektben szintén meghatározó szerepet játszó és jó német vállalati kapcsolatokkal rendelkező miniszter. Orbán Viktornak is a miniszter mutatta be német üzletembert, és összeköti Mangoldot és Lázárt közös szenvedélyük, a vadászat is.

Egészen addig nyitott volt, hogy ki építheti meg Paksot, akkor azonban odaítéltük az oroszoknak

Egy kormányzati forrás a Direkt36-nak azt mondta, hogy többek között akkor használják Mangold tudását, amikor a különböző aktuális orosz-magyar ügyeket készítik elő. Konkrét ügyekben támaszkodnak rá, így többek között a paksi bővítésnél is segítette a kormányt. A tárgyalóasztaloknál ugyanakkor hivatalosan nem jelenik meg, „a háttérben tevékenykedik, szürke eminenciás" – fogalmazott a forrás.A paksi bővítésről szóló orosz üzletet titokban készítette elő a kormány, és csak az erről szóló egyezmény 2014 januári moszkvai aláírásakor hozták nyilvánosságra a döntést. A Direkt36 forrásai szerintA kormány nem adott ki tájékoztatást akkor erről a találkozóról, és még a kormányon belül sem beszéltek róla széles körben, de egy korábbi kormányzati tisztviselő szerint érezhető volt a változás.– fogalmazott a korábbi tisztviselő, akinek 2013 augusztusa után szóltak is, hogy lehetséges nyugati kivitelezőkkel már nem érdemes megbeszéléseket folytatni.. A kormány például a Rothschild Bankház tanulmányára hivatkozva érvelt amellett, hogy a Paks 2 gazdaságosan fog majd működni. A német cégközlönyben talált dokumentumok szerint a Rothschild 2012-ben bekerült Mangold tanácsadó cégének ügyfelei közé. A német üzletember emellett vezető tisztséget is betölt a bankház egyik intézményénél.A Direkt36 forrásai szerint Mangold szerepet játszott abban is, hogy a paksi bővítést elfogadják az Európai Unióban és a nyugati üzleti körökben. Várhatóan ugyanis nyugati cégek is részesülnek majd az oroszok által vezetett projekt munkáiból.Egy bizottsági forrás a Direkt36-nak azt mondta, az elhangzottakból azt a következtetést vonta le, hogy Mangold egy „érdekérvényesítő személy", „aki pacifikálta Paksot". A forrás szerint ez azt jelentette, hogy szerepe volt abban, hogy „a projektet ne egyszerűen orosz beruházásként kezeljék" a nyugati körökben, és ezzel „legitimáltatta a beruházást".